民主黨提警隊改革議案 內部現世代分歧

名為《2020年警務正義法案》（The Justice in Policing Act of 2020）的議案，由民主黨眾議院議長佩洛西、參議院少數黨領袖舒默等人共同提出，當中包括將私刑定為聯邦仇恨罪行、限制售賣軍事級武器予警隊、給予司法部傳召權以調查行為不當的警察、禁止警察使用箍頸或鎖喉方式制服疑犯；該議案又要求建立全國警察行為不當資料庫，記錄針對警察的投訴等。

高層避談「閂警察水喉」 憂成把柄

民主黨高層避免使用「閂警察水喉」字眼，擔心成為共和黨把柄。眾議院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）說：「閂警察水喉不能解決問題，我們需要警察部門，我們需要維持和平與秩序。」麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）亦表示，自己不會用「閂警察水喉」這個詞。

不過素與建制不咬弦的黨內年輕進步派則支持解散警隊及「閂警察水喉」，明尼蘇達州眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）稱明尼阿波利斯警隊已「腐爛透頂」，應該要解散。紐約州眾議員奧卡西奧—科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）亦主張則將警隊資金轉到教育、房屋和社會服務上。

（CNN/Politico）

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