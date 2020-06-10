警暴議題爭民心 特朗普拜登受掣肘 拿揑改革分寸 免主流選民反彈

特朗普在今次示威浪潮中展示大力打擊騷亂的強硬姿態，但惹未能處理種族不和、加劇國家分裂的批評，福音派鐵票亦有流失迹象，選情告急。美國有線新聞網絡（CNN）周一公布最新民調，顯示拜登支持率首次過半，達55%，超越前總統候選人希拉里的成績，亦遙遙領先特朗普的41%。RealClearPolitics綜合9個民調平均數，顯示拜登周一拋離特朗普8個百分點（見圖）。

特朗普反對減撥款 讚九成警是好人

不過示威者要求削減警隊撥款甚至解散警隊的呼聲，卻成為特朗普陣營打擊拜登的新武器。Yahoo新聞與YouGov上周公布的民調顯示，雖然有多達三分之二美國人認為黑人與白人未獲警方平等對待，遠較2015年的38%為高，但不論政治傾向，支持削減警隊預算的受訪者均只有約16%，反對者達65%。特朗普表明反對洛杉磯、紐約等城市計劃削減警隊撥款。他周一於白宮與警員會面時強調不會削減警隊撥款，亦不會解散警隊。他讚揚全國99.9%的警員都是「很好、很好的人」，近日事件只是部分壞分子所為。

特朗普同日亦試圖將拜登與改革呼聲掛鈎，於Twitter批評「極端左翼」試圖解散警隊，「抱歉，我要法律與秩序」。司法部長巴爾周一接受霍士新聞訪問稱不同意解散警隊，強調個別警員的不當行為不代表警隊出現結構問題。

拜登稱要按警表現調整撥款

拜登周一前往休斯敦探望弗洛伊德的家人後接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，表明他不支持削減警隊撥款，但認為應「基於警隊表現能否達到合宜、正直的基本標準，並展示他們能保護社區中的每個人」來調整聯邦對警隊的撥款。

美國進步中心政治人口統計專家泰克塞拉（Ruy Teixeira）指出，雖然公眾認為針對警隊的不滿有理據，但大刀闊斧改革警隊的構想一旦被描畫成意圖消滅警隊，或反被選民離棄，成為拜登選情危機，民主黨須表明對相關議題的立場。智庫加圖研究所民調總監伊金斯（Emily Ekins）亦認為，以往公眾普遍仍相信不存在種族歧視的系統問題，雖然這些前設如今已有變化，令選民可能接受部分較激進改革，但削減警隊撥款及解散警隊相信仍未獲廣泛接受。

CNN分析則認為，特朗普將所有改革警隊的呼聲視為民主黨意圖徹底消滅警隊的做法，將令其無法認真就警暴等議題討論警隊改革，如他無法回應示威訴求亦可能遭選民懲罰。

（紐約時報/洛杉磯時報/CNN）

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