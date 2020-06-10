警暴議題爭民心 特朗普拜登受掣肘 拿揑改革分寸 免主流選民反彈

【明報專訊】美國反警暴示威浪潮掀起對警隊「閂水喉」呼聲，成為左右總統大選的一大因素。爭取連任的總統特朗普大打治安牌，藉機批評目前在民調領先的民主黨對手拜登與極端左翼聯手推動削減警隊撥款，損害打擊罪案能力。拜登周一（8日）受訪時則明言不會閂警察水喉，但表明警隊有迫切需要改革。有分析認為，雖然示威者期望大力改革警隊，但拜登仍需避免被視為激進，以免惹主流選民反彈。
特朗普在今次示威浪潮中展示大力打擊騷亂的強硬姿態，但惹未能處理種族不和、加劇國家分裂的批評，福音派鐵票亦有流失迹象，選情告急。美國有線新聞網絡（CNN）周一公布最新民調，顯示拜登支持率首次過半，達55%，超越前總統候選人希拉里的成績，亦遙遙領先特朗普的41%。RealClearPolitics綜合9個民調平均數，顯示拜登周一拋離特朗普8個百分點（見圖）。
特朗普反對減撥款 讚九成警是好人
不過示威者要求削減警隊撥款甚至解散警隊的呼聲，卻成為特朗普陣營打擊拜登的新武器。Yahoo新聞與YouGov上周公布的民調顯示，雖然有多達三分之二美國人認為黑人與白人未獲警方平等對待，遠較2015年的38%為高，但不論政治傾向，支持削減警隊預算的受訪者均只有約16%，反對者達65%。特朗普表明反對洛杉磯、紐約等城市計劃削減警隊撥款。他周一於白宮與警員會面時強調不會削減警隊撥款，亦不會解散警隊。他讚揚全國99.9%的警員都是「很好、很好的人」，近日事件只是部分壞分子所為。
特朗普同日亦試圖將拜登與改革呼聲掛鈎，於Twitter批評「極端左翼」試圖解散警隊，「抱歉，我要法律與秩序」。司法部長巴爾周一接受霍士新聞訪問稱不同意解散警隊，強調個別警員的不當行為不代表警隊出現結構問題。
拜登稱要按警表現調整撥款
拜登周一前往休斯敦探望弗洛伊德的家人後接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，表明他不支持削減警隊撥款，但認為應「基於警隊表現能否達到合宜、正直的基本標準，並展示他們能保護社區中的每個人」來調整聯邦對警隊的撥款。
美國進步中心政治人口統計專家泰克塞拉（Ruy Teixeira）指出，雖然公眾認為針對警隊的不滿有理據，但大刀闊斧改革警隊的構想一旦被描畫成意圖消滅警隊，或反被選民離棄，成為拜登選情危機，民主黨須表明對相關議題的立場。智庫加圖研究所民調總監伊金斯（Emily Ekins）亦認為，以往公眾普遍仍相信不存在種族歧視的系統問題，雖然這些前設如今已有變化，令選民可能接受部分較激進改革，但削減警隊撥款及解散警隊相信仍未獲廣泛接受。
CNN分析則認為，特朗普將所有改革警隊的呼聲視為民主黨意圖徹底消滅警隊的做法，將令其無法認真就警暴等議題討論警隊改革，如他無法回應示威訴求亦可能遭選民懲罰。