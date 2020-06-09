新型號iPhone現「綠屏」 蘋果：硬件問題

近期在Reddit和MacRumors等網上論壇，有不少iPhone用戶表示，手機在屏幕解鎖後幾秒，畫面顏色會明顯偏綠，部分讀者是在開啟「深色模式」、「夜覽」功能後，才出現問題。

但亦有人稱，在屏幕設定在最低亮度時也會出現「綠屏」，甚至任何時間都出現綠色。部分手機在重新啟動後就恢復正常，但也有人無法解決問題。

集中iPhone 11系列 更新系統即出事

今次綠屏問題集中於iPhone 11系列機款，包括iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，但iPhone X以至Apple Watch Series 4 LTE也傳出問題，主要是在手機作業系統更新至iOS 13.4.1後才出現，但在後續推出的iOS 13.5和iOS 13.5.1兩個最新版本，問題變本加厲。受影響用戶表示，就算使用了最新的iOS 13.5.5 Beta測試版作業系統，綠屏問題仍然存在。

與分銷商研換屏

《福布斯》網站報道，蘋果已就部分個案向用戶承認涉及屏幕硬件問題，已認可官方分銷商為在保養期的受影響手機更換屏幕。

（福布斯）