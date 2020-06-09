日本內望：新冠病毒是令和日本的黑船 ／文：張望

5月25日，安倍政府宣布緊急事態全面解除。6月1日，日本的各大行業開始復產復工，密密麻麻的上班族重現東京各大主要車站。然而，這場疫情真的已經過去了嗎？日本還能回到2020年3月以前的狀態嗎？

果然，5月底，福岡縣北九州市在實現零感染20多天後再次爆發疫情。6月2日，首都東京，也在解禁一周後發現30多宗新增感染個案。東京都知事小池百合子決定緊急啓動「東京警報」，呼籲民眾避開三密（密閉、密集、密切接觸）高風險場所。和其他國家一樣，未來一年日本將面臨如何在控制疫情的同時恢復國家經濟的考驗。

疫情迫使日本上下思變

本次考驗，對日本來說，或許是「黑船來襲」級別的大考。1853年，美國艦隊在佩里將軍的率領下駛入江戶灣，從此打開了封鎖了200多年的日本國門，日本從此走向了近代化的道路。同樣，本次新冠危機，史無前例地衝擊日本上下自昭和時代建立的井然有序的政治社會體系。那些原本理所當然的活動如今變得異乎尋常的舉步維艱，一場系統大改革迫在眉睫。

新冠疫情首先讓日本人醒覺到當前日本的政治精英是如此不濟。2012年底，3‧11核災剛結束，安倍在選戰中經常得意地向日本選民保證，在野自民黨會比執政民主黨更有能力應付重大危機。結果，在本次危機中，安倍政府的抗疫政策後知後覺，經濟補助動作遲緩，導致內閣支持率暴跌至29％。正如日本政治學者中野晃一2月在美國《紐約時報》的一篇文章中指出：日本的內閣由一群世襲政治家族的後代（如安倍晉三、麻生太郎、小泉進次郎）把持，他們對日本一般老百姓的困苦生活毫無同理心，再加上日本官僚系統的無事主義文化，導致日本防疫和經濟對策拖拉遲緩。不可否認，和歐美各國相比，日本的感染人數（約16900人左右）和死亡人數（902人）相對較少。但和東亞其他國家和地區一比，日本的成績遠遠差於中國、韓國、台灣、香港乃至越南（死亡人數為零）。未來一年，安倍政權的倒台，在日本已經是一個毫無懸念的話題。

新冠疫情衝擊也令日本人理解到日本社會應變能力的落後。居家辦公、網上申請補助，在日本依然不是一件能夠輕鬆達成的事情。慶應義塾大學教授安宅和人5月在接受日本電視台訪問時表示，我們已經回不到2020年之前的世界了。為了避免感染，未來的社會將被線上經濟主導，注重人與人之間的非接觸，並大量利用智能機械人輔助。寫字樓、大商場，這類令人群大規模集中的基建將從此沒落。亦有日本人類學者指出，本次危機後，我們要學會建立一個可持續的經濟體系，有能力在突發危機和巨大災難下仍然能夠保持正常運作。事實上，最近有日本醫療工作者已經開始試驗利用網絡實施遠程診斷，既可減少和病人直接接觸的風險，也能令偏遠地區的病人有機會接受大城市的醫療服務。

病毒是地球的抗體

對日本來說，幸運的是，本次危機的來源，不是出自某個特定的國家，因為目前全世界都在面臨這次工業革命級別的大改革。3月，有媒體報道，由於疫情擴大，歐亞主要城市的封城反而令污染大幅減少，地球的大氣和海洋罕見地變得乾淨了。諷刺的是，2019年，各國為減碳排放吵得不可開交，結果不歡而散。2020年初，聯合國秘書長古特雷斯批評各國社會基於經濟理由未能努力應對，令治理全球變暖的議題一拖再拖，裹足不前。也許，從地球角度來看，新冠病毒才是這個星球的抗體，迫使產出污染的人類文明經濟模式停擺自省。

2020的新冠危機，將在人類史上被永遠記住，一個迫使人類文明由「大量消耗資源模式」向「低消耗環保在線模式」轉型的危機。日本，作為科學技術發明大國，也需毅然面對這一新的挑戰！

日本早稻田大學國際教養學部副教授

張望