停用呼吸機遲遲未醒 多患者現認知障礙

【明報專訊】新冠肺炎疫情最嚴重的美國，出現病人停用呼吸機後遲遲未蘇醒的情况，有人要花多日甚至數周時間從人工昏迷中醒來，而很多人醒來後面對長達數月的認知障礙和身體康復過程，部分人甚至無法回復過去狀態。有專家指出，新冠患者出現「急性呼吸窘迫綜合症」後確有機會衍生認知障礙問題，但目前最大問題是醫學界尚未完全掌握新冠肺炎病理，需進一步研究。
多無中風迹象 部分腦部有炎症
紐約市威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）的神經學家希夫（Nicholas Schiff）指部分患者停用鎮靜劑、移除呼吸機隨後可以豎起拇指或說幾句話，但亦有人無法聽取指令，數周後仍未能表達自己，他認為部分新冠肺炎患者在停用鎮靜劑12天後才蘇醒並不尋常。部分神經系統問題或因新冠肺炎促成血栓而引起中風所致，但希夫指很多患者都沒中風現象，但有部分患者腦部出現炎症。
Neurocritical Care期刊4月28日一份報告指出，新冠肺炎可導致意識模糊、疲勞、輕度記憶力減退，以至嚴重機能障礙，需長時間康復。另一份武漢的研究亦提及88名留醫的嚴重新冠肺炎患者中，有13人移除呼吸機後意識受損；亦有報告指有病人大腦額葉發現新冠病毒。