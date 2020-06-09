停用呼吸機遲遲未醒 多患者現認知障礙

多無中風迹象 部分腦部有炎症

紐約市威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）的神經學家希夫（Nicholas Schiff）指部分患者停用鎮靜劑、移除呼吸機隨後可以豎起拇指或說幾句話，但亦有人無法聽取指令，數周後仍未能表達自己，他認為部分新冠肺炎患者在停用鎮靜劑12天後才蘇醒並不尋常。部分神經系統問題或因新冠肺炎促成血栓而引起中風所致，但希夫指很多患者都沒中風現象，但有部分患者腦部出現炎症。

Neurocritical Care期刊4月28日一份報告指出，新冠肺炎可導致意識模糊、疲勞、輕度記憶力減退，以至嚴重機能障礙，需長時間康復。另一份武漢的研究亦提及88名留醫的嚴重新冠肺炎患者中，有13人移除呼吸機後意識受損；亦有報告指有病人大腦額葉發現新冠病毒。

（華盛頓郵報）

（抗疫新階段）