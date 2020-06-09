全國無患者 新西蘭停限聚社交距離 與澳研「旅遊氣泡」 太平洋島國爭取加入

17天無新個案 1154人患者22死

新西蘭衛生部表示，最後一名來自奧克蘭的確診女患者，在過去48小時已沒有出現任何病徵，被視為痊癒；全國亦17天無新增確診個案。當地至周一累計1154人受感染，22人死亡。

總理阿德恩（Jacinda Ardern）昨表示，有信心已阻止病毒在國內傳播，並宣布周二凌晨起國家警戒級別會從第2級降至第1級，解除社交距離限制，公眾聚會和國內旅遊再不受限，學校和工作場所可以重開，惟繼續實施邊境管制，入境人士要接受病毒檢測。

稱為抗疫里程碑 總理：開心到跳舞

阿德恩讚揚國民前所未有地團結戰勝了病毒，抗疫工作雖未完全結束，但無可否認是里程碑。被問到得悉國內已沒有感染個案時有何反應，她回答：「我跟女兒跳起舞來。」全國民眾都為撤銷限制高興，欖球迷也期待本周末能重回球場觀看賽事。為遏止疫情，新西蘭實施了75天限制措施，包括約7星期嚴格封城令，其間大部分商業活動暫停。

斐濟：旅遊氣泡勝任何援助

疫情重創全球經濟，不少太平洋島國3月已關閉邊境阻止疫情擴散，但對於這些依賴旅遊業的國家造成沉重經濟代價。新西蘭和澳洲早前研究建立「旅遊氣泡」，讓兩國民眾往來旅遊，但繼續禁止其他國家公民入境。《金融時報》昨報道，太平洋島國正爭取加入這個計劃。

斐濟經濟部長薩義德-海尤姆（Aiyaz Sayed-Khaiyum）表示，涵蓋斐濟、澳洲和新西蘭的旅遊氣泡比任何援助和協助都要好得多。阿德恩昨在記者會未有為旅遊氣泡定下時間表，僅表示要謹慎行事：「沒有人想破壞新西蘭所取得的成果。」

（路透社/法新社/CNN/金融時報）

（抗疫新階段）