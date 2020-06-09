歐洲抗爭潮 殖民代表人物雕像遭殃

英國周日萬計民眾參與反種族主義示威。在倫敦國會廣場，有示威者展示「英國殖民主義可恥」等標語，並將豎立的首相邱吉爾銅像下的名字以噴漆刪去，再寫上「曾是種族主義者」的字眼，又在其腹部綁上「黑人的命也是命」的示威標誌。邱吉爾被指歧視英殖時代印度人，以及對1943年印度大饑荒負有政策失誤責任和見死不救。

邱吉爾被斥種族主義者

同日布里斯托（Bristol）亦有萬計民眾上街，部分人扯下17世紀奴隸商人兼慈善家科爾斯頓（Edward Colston）的雕像，將之扔進港口。該銅像為二級文物，但因科爾斯頓曾將約逾10萬名非洲人賣到美國及加勒比海地區做奴隸，此前已有將之移除的呼聲。英國內政部長彭黛玲稱破壞雕像不能接受，「純粹是破壞行為」，斥之貶損和平示威者的信息。外交國務大臣祈維利形容破壞雕像的行為「愚蠢及適得其反」。警方稱將調查並鎖定破壞者身分。

比利時示威者塗污君主銅像

比利時19世紀君主利奧波德二世（King Leopold II） 涉在1865至1909年在位期間主導掠奪非洲資源、並以殘暴手法殖民非洲剛果，其紀念銅像亦成為當地示威者攻擊目標。在根特（Ghent），一個利奧波德二世的半身像臉孔遭人以紅色油漆塗污，並寫上示威口號「我無法呼吸」。首都布魯塞爾周日則有示威者一邊高喊「殺人犯」，一邊圍繞着利奧波德二世的紀念碑遊行。另外，網上亦有近6萬人聯署，要求將全國的利奧波德二世雕像移除。

美國示威者則破壞多個南方州份豎立的南方邦聯領袖雕像，包括向其潑漆甚至小便羞辱，亦有示威者將雕像拉倒。黑人人權運動領袖多年來斥責有關雕像及紀念碑等同向這些致力維護奴隸制度的人物致敬，是歧視與壓迫黑人的象徵，但反對者則認為它們是南方歷史傳承。佛羅里達州、弗吉尼亞州、阿拉巴馬州等地政府陸續承諾會將當地的邦聯領袖紀念碑與雕像移除。

弗吉尼亞州長諾桑姆（Ralph Northam）今年4月已簽署法案，讓當地人可移除有關紀念物，他亦表明會盡快將豎立於邦聯前首都里士滿（Richmond）的邦聯將領李將軍（Robert Lee）雕像移除。他說，儘管亦有不少居民反對移除有關雕像，但相信公眾應坦誠面對過去並為消除種族歧視遺害採取行動。紐約歷史學家塞尼（Harriet Senie）則認為，如不汲取歷史教訓，即使雕像移除亦無法結束種族主義。

（BBC/衛報/NPR）