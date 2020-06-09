學者研美警「黑歷史」 「黑奴看守者」基因深種

美國諾威奇大學司法研究及社會學助理教授哈西特—沃克（Connie Hassett-Walker）上周於新聞網站The Conversation撰文，指出美國執法部門起源與種族問題有關。警隊的其中一個起源相信是南方蓄奴州份的白人巡邏隊，他們追捕逃走的奴隸，懲罰違規奴隸及打壓組織反抗的奴隸等。另一起源則是19世紀在波士頓、紐約、芝加哥等地出現的市立警察部門，其成員絕大部分為白人男性，職責為處理包括黑人、新移民與窮人的「危險低下階層」引發的騷亂，警員因缺乏訓練，質素參差，針對弱勢的貪腐與暴力成常態。

雖然美國內戰結束後黑奴獲解放，但針對黑人的法律接連出爐，例如保障白人種族優越的《黑人法令》，以及推動種族隔離的《克勞法》（Jim Crow laws）等，警隊再次成為打擊黑人的執法者。違令的黑人常遭警員暴力對待甚至處以私刑，但涉事者不會被懲罰。過去50年，雖然聯邦政府已禁止各地方政府施行種族主義的規則，但有色人種遭遇警暴致死的機會仍較白人多。

司法部長否認系統性種族歧視

哈西特—沃克認為，警隊數百年來制度性的種族主義至今仍嚴重，因為警隊文化並未改變。儘管迄今執法人員正加強排除種族偏見的培訓，但如果警隊不根除種族問題的根源，未來仍可能重蹈覆轍。

司法部長巴爾周日受訪時強調，雖然美國的確存在種族歧視，但不認為執法系統存在系統性的種族歧視。鑑於美國歷史，他能理解非裔社區對執法部門不信任。

（The Conversation/華盛頓郵報）