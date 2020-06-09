明尼阿波利斯議會撐解散警隊 破而後立 矢言建「社區主導」警務體系

明尼阿波利斯市議會12名議員中，包括主席本德（Lisa Bender）在內9名議員宣布支持解散警隊，意味着不能被巿長否決。本德周日出席示威集會說：「在明尼阿波利斯及全美各城市，我們的警察制度顯然不能保障社區安全。我們漸進式改革（警隊）的努力失敗了……我們承諾結束現有的警務工作，並重新建立能真正保障我們安全的公共安全系統。」本德稱，全面檢修警隊計劃的詳情須進一步討論，她會嘗試將警隊撥款改用於以社區為本的公共安全策略。

市長反對 市民促削警預算

該市市長弗雷（Jacob Frey）反對解散警察部門，他雖負責監督警隊，但市議會有權通過警隊的預算和政策，並可透過削減經費和法令來解散該部門。目前未知該市如何推動解散警隊程序，支持者敦促市議會削減警隊預算，將有關款項投放到其他政府部門、社會服務及項目上，並創建另一公共安全模式，包括以「非警察方法」處理一些窮人面對的問題，例如安排輔導員處理精神健康危機的案件，專家處理濫藥個案。解散警隊並非無先例，2012年新澤西州卡姆登（Camden）市政府便解散當地警隊，改以另一支縣政府管理的警隊維持治安（見另稿）。

明尼阿波利斯向來是較自由及擁抱多元文化的城市，但過去的種族隔離政策仍然留下烙印，警隊數十年來一直涉及種族主義。明尼蘇達州政府上周對明尼阿波利斯警隊展開民權調查，州長沃茨（Tim Walz）表示，他希望剷除幾代積累下來的「系統性種族主義」。市長弗雷2018年1月上任後曾推動警隊改革，監督警員使用隨身攝錄機，並禁止參與名為「防彈戰士」（Bulletproof Warrior）的訓練，該訓練鼓勵警方感到性命受威脅時，可用致命武器。不過明尼阿波利斯警局多年來被批評未能真正保障這城市安全，嚴重罪行破案率一直很低，例如2019年該市兇殺案破案率只有56%，2018年強姦破案率更只有22%。

紐約市長亦擬減警預算

其他地方政府也計劃「閂警隊水喉」，繼洛杉磯市長同意削減警隊預算最多1.5億美元（約11.7億港元）後，紐約市長白思豪周日亦表示，計劃削減警隊撥款，將當中部分款項轉投社區及青少年服務。

喬治城大學法律學院教授洛佩斯（Christy E. Lopez）指出，現時民眾事無大小都依靠警察解決，有警員亦抱怨根本無力處理一些社會問題，「閂警隊水喉」意味削減警察的職責範圍，將部分工作轉到有足夠能力處理的機構，這代表政府須增加精神健康護理和房屋等的撥款，並擴大使用社區調解及阻止暴力的項目。她又說，在「閂水喉」和解散警隊同時，也要繼續推動警政改革，禁止使用箍頸鎖喉等行為。

（衛報/華盛頓郵報）