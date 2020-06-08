巴西撤累計疫情數據 總統：不反映實况

僅列過去24小時新增數字

有關疫情資訊原上載於衛生部官方網站，為追蹤當地疫情重要資源。惟上周五網站突然暫停運作，翌日重開時原有疫情資料已移除，僅列出過去24小時新增確診及死亡個案，以及康復人數。

教宗稱意國抗疫最惡劣階段已過

總統博索納羅在Twitter發文稱，累計疫情數據「不能反映巴西目前情况」，又稱已採取額外措施「改善疫情通報」，但沒有說明為何要移除或停止發布其他疫情資訊。

美國約翰霍普金斯大學統計，巴西截至昨日總確診人數達67.3萬，僅次美國，死亡人數亦超越意大利達3.6萬。博索納羅此前屢淡化疫情嚴重性，又任命軍人取代衛生部專家，反對封城抗疫破壞經濟，上周又突然將公布新數據的時間由傍晚5時押後至深夜10時，聲稱當地晚間新聞節目屢「唱衰」巴西死亡人數破紀錄。今次移除數據前，巴西曾連續4天新增死亡人數破千，惹隱瞞公眾質疑，恐妨礙抗疫。

另外，教宗方濟各周日在梵蒂岡聖伯多祿廣場向信眾致辭，是意大利因疫情封城兩個月以來首次。他向廣場上百計信眾說：「你們在這廣場出現，顯示意大利疫情最惡劣階段已過。」但他警告意大利民眾在感染數字下降之際仍不應過早宣告勝利而對防疫鬆懈。他又稱，聽說有國家每分鐘均有人因疫情死亡，形容情况「可怕」，但無點出國家名稱。

（路透社）

（抗疫新階段）