前國務卿鮑威爾撐拜登

另外，美國首都華盛頓上周六有數以千計人士和平示威後，特朗普昨在Twitter稱，已下令首都華盛頓的國民警衛隊撤走，說：「他們會回家，但有需要時可以迅速回來。昨晚示威者比預期少得多﹗」顯示經過對峙後，首都緊張局勢正紓緩。

特朗普：首都國民警衛隊撤走

CNN同日較早時已引述華盛頓國民警衛隊指揮官沃克（William J. Walker）稱，此前從11個州調來3900名國民警衛隊員最快於周一調走。陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）稱，示威一直和平，正慎重考慮把國民警衛調回家鄉。特朗普政府調動國民警衛隊及軍隊到首都，又用催淚彈驅散和平示威者，引起市長包澤不滿。

（CNN/ABC）