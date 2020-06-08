前國務卿鮑威爾撐拜登

【明報專訊】共和黨籍的美國首位黑人國務卿鮑威爾（Colin Powell）周日（7日）就近日示威指摘總統特朗普「背離憲法」，宣布支持民主黨的拜登當總統，成為首位公開支持拜登的共和黨人。鮑威爾曾任老布殊政府的參謀長聯席會議主席、小布殊政府的國務卿。他受訪稱在社會和政治事務上，俱與拜登「非常接近」，且與之共事有逾35年，所以將投票支持他。鮑威爾在上一屆大選也支持民主黨候選人希拉里。前國防部長馬蒂斯、前白宮幕僚長凱利等多名軍方巨頭上周也批評特朗普對示威的回應，鮑威爾稱對他們的回應感到自豪。鮑威爾又稱，特朗普是不稱職的總統，「全天候」說謊。特朗普隨即在Twitter反擊，斥鮑威爾過譽、「死氣沉沉」（stiff），選擇支持另一個「死氣沉沉」的拜登，又翻其2003年攻打伊拉克的舊帳。
另外，美國首都華盛頓上周六有數以千計人士和平示威後，特朗普昨在Twitter稱，已下令首都華盛頓的國民警衛隊撤走，說：「他們會回家，但有需要時可以迅速回來。昨晚示威者比預期少得多﹗」顯示經過對峙後，首都緊張局勢正紓緩。
特朗普：首都國民警衛隊撤走
CNN同日較早時已引述華盛頓國民警衛隊指揮官沃克（William J. Walker）稱，此前從11個州調來3900名國民警衛隊員最快於周一調走。陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）稱，示威一直和平，正慎重考慮把國民警衛調回家鄉。特朗普政府調動國民警衛隊及軍隊到首都，又用催淚彈驅散和平示威者，引起市長包澤不滿。