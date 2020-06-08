美報標題引爭議 記者罷工總編辭職

【明報專訊】有191年歷史的《費城問詢報》（The Philadelphia Inquirer）上周二（2日）給一篇探討全國示威騷亂可能損毁歷史建築的專欄文章，借用這陣子熱門示威口號「黑人的命也是命」（Black Lives Matter），配上「建築也要緊」（Buildings Matter, Too）的標題，引發把黑人性命等同死物的爭議。該報44名少數族裔記者罷工，總編輯道歉及於上周六辭職。
「建築也要緊」被批視人命如死物
《費城問詢報》總編輯維施諾夫斯基（Stan Wischnowski）等3名高層編輯上周二即日向讀者、職員道歉，承認該標題「極之冒犯」。文中表示該標題「由一名編輯所擬」，並經另一名編輯審閱，但其實不該刊登。
44名報館職員上周三向管理層呈交「有色記者的公開信」，表示他們經年累月爭取的公眾信任，卻受粗心大意、毫無同情心的決定所蠶食，宣布第二天將請病假抗議。維施諾夫斯基上周六（6日）辭任總編及公司高級副總裁，將於6月12日正式離職。出版人表示，公司將藉今次機會檢討編輯部的結構和流程。
另外，《匹茲堡郵報》（Pittsburgh Post-Gazette）黑人記者約翰遜（Alexis Johnson）5月31日在Twitter發文，以白人歌手Kenny Chesney演唱會遺下大堆垃圾雜物的照片，揶揄那些放大近日反警暴示威出現搶掠和破壞情况的批評者。約翰遜之後被報館禁止採訪示威相關新聞。
（費城問詢報/紐約時報）
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