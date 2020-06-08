美報標題引爭議 記者罷工總編辭職

「建築也要緊」被批視人命如死物

《費城問詢報》總編輯維施諾夫斯基（Stan Wischnowski）等3名高層編輯上周二即日向讀者、職員道歉，承認該標題「極之冒犯」。文中表示該標題「由一名編輯所擬」，並經另一名編輯審閱，但其實不該刊登。

44名報館職員上周三向管理層呈交「有色記者的公開信」，表示他們經年累月爭取的公眾信任，卻受粗心大意、毫無同情心的決定所蠶食，宣布第二天將請病假抗議。維施諾夫斯基上周六（6日）辭任總編及公司高級副總裁，將於6月12日正式離職。出版人表示，公司將藉今次機會檢討編輯部的結構和流程。

另外，《匹茲堡郵報》（Pittsburgh Post-Gazette）黑人記者約翰遜（Alexis Johnson）5月31日在Twitter發文，以白人歌手Kenny Chesney演唱會遺下大堆垃圾雜物的照片，揶揄那些放大近日反警暴示威出現搶掠和破壞情况的批評者。約翰遜之後被報館禁止採訪示威相關新聞。

（費城問詢報/紐約時報）