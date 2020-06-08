執法欠監管 罰個別警效果有限

近日接連有警員因處理反警暴示威執法問題迅速遭紀律懲處甚至起訴，例如亞特蘭大兩名警員上周打破兩名違反宵禁令外出的大學生的車窗並施以電擊後，隨即被解僱並面臨刑事起訴等，這些個案處理速度相較2014年黑人小販加納（Eric Garner）遭警員箍頸死亡後、紐約警方延宕5年始解僱涉案警員迅速許多，但亦招警方內部不滿。紐約州水牛城兩警涉推倒一名75歲示威老翁致其重傷，遭停職及起訴後，同隊全部57名警員集體辭職抗議，並有數百名警員到法院外聲援。

明尼阿波利斯等地的警員工會紛稱，涉行為不當警員實質未依循內部既定程序受查便已遭解僱。國際警員兄弟會區域總監錢皮因（Vince Champion）亦形容，近日警方處理投訴的情况猶如「對示威的條件反射」。

警內部反彈 集體辭職撐受罰同袍

美國政府對各地警方執法情况向來缺乏監管，尤其在2017年時任司法部長塞申斯宣布中止司法部自1991年以來針對地方執法問題的調查項目後。現時投訴警員只能在地方層級處理，例如直接向警方投訴，向各地公民投訴調查委員會申訴，或入稟各州檢察總長辦公室處理，但處理時間甚長，普遍成功機會亦不高，受處分警員隨後亦往往能獲返聘。紐約大學法律學院教授弗里德曼（Barry Friedman）亦同意警暴問題是系統性問題，懲罰個別警員效果有限。

以改善警務專業為目標的「警察行政研究論壇」成員韋斯勒（Chuck Wexler）直言，「美國面對全國的警務問題，但鮮少全國政策處理」，當務之急是制定全國適用的標準改善警察執法。他指出，警察的訓練在過去25年都沒有根本的改變，「明尼阿波利斯發生的事，反映訓練和政策的徹底失敗」。

（華爾街日報/路透社/Politico）