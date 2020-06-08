呼「閂水喉」解散美警隊 專家倡治本 首要改變訓練方式加強監管

路透社報道，美國國會黑人黨團周一將就警暴問題推動立法，包括禁止扼頸及種族定性的做法，要求全國警員執勤時使用隨時攝錄器，要求警方受公民投訴調查委員監察，引入新的隊規以限制使用致命武力等。新法例亦擬就警員不當行為建立數據庫，並料廢除保障警員免因執勤遭民事追究的「有限度免責」（Qualified immunity）措施，讓民眾較易向警員提告等。黨團領袖期望有關法例本月在眾議院表決。

國會推立法禁扼頸錄執勤

「閂警察水喉」（Defund the police）近日成為不少示威者的訴求。事發地點明尼阿波利斯甚至有市議員提出解散警隊、另覓方式維持治安。明尼阿波利斯有示威者上周六遊行至市長弗雷（Jacob Frey）的寓所，要求對話。民權律師弗雷兩年前上任時承諾改善警隊跟少數族裔的關係。弗雷表明反對「閂水喉」，示威者喝倒彩。網上流傳片段顯示，示威者向他大叫「滾回家」及「可恥」。

警隊開支不斷增加早已引起學者關注。加州大學柏克萊分校的經濟學家賽斯（Emmanuel Saez）和祖克曼（Gabriel Zucman）利用經濟分析局的數據，統計聯邦、州和地方在治安上，包括警方、監獄和法院系統的開支，以及現金福利如貧困家庭臨時援助、 食物券和社會安全生活補助金的開支，發現政府在前者的開支是後者逾兩倍（圖）。不少大城市把多達四成預算投放到治安，用於基建、預防貧窮等的資源減少；以弗洛伊德被殺的明尼阿波利斯市為例，當地警方的開支佔該市預算三成。

有限度免責助長警過度反應

網媒Politico資深編輯希斯（Ryan Heath）撰文指出，美國警暴問題在全球似乎顯得特別突出——美國警察去年殺死1042人，相比之下日本警察沒殺一人、英國只有3人在警察執法中死亡。希斯指出，美國警員在一個市面上有最少3.1億支槍械流通的國家中執勤，他們在打擊毒品的年代和2001年911恐襲事件後，開始不斷加強裝備，趨向軍事化；令警察執勤時「擦槍走火」的機會大增。希斯亦指出，美國警方甚至享有很多外國警隊沒有的「有限度免責」，可能變相鼓勵警方執法時易有過度反應。

布魯克林學院社會學教授瓦伊塔爾（Alex Vitale）認為，與其投放資源在無意義的訓練，不如將資源用於民眾和建設社區，就不需要暴力及濫權的警員。

洛杉磯「黑人的命也是命」組織正推動「人民預算」，要求將警隊撥款在全市預算比例由51%減至5.7%。洛杉磯市原計劃將警隊預算增至18.6億美元，但市長加爾塞蒂（Eric Garcetti）已同意削減預算最多1.5億美元（約11.7億港元）。

（華盛頓郵報/紐約時報/Politico）