統計：美近600醫護染疫死 多為有色人種 衛報：口罩重用裝備缺

根據約翰霍普金斯大學網站，美國累計超過189萬宗新冠確診個案，逾10.9萬人死亡。目前的單日新增確診個案仍逾2萬宗，以南部、西部的新增個案最多，但低於4月高峰期。美國專門報道醫療新聞與相關政策的非牟利新聞機構「凱澤健康新聞」（Kaiser Health News）與英國《衛報》合作，成立「殉職前線」（Lost on the Frontline）項目，以點算、核證和紀念每名抗疫犧牲醫務人員。暫時統計所得，美國共有586名醫護和護理人員殉職。

部分州佔死亡數1/5

「殉職前線」的統計對象，是抗疫期間殉職的醫生、護士、護理人員，以及諸如醫院門警、醫院行政人員、療養院職員等醫療支援人員，資料從工會、醫護人員、死者親友同事、法醫和傳媒報道等方面搜集。所建立的互動公開數據庫將有關人士的種族、年齡、職業崗位、位置，以及有否充裕保護裝備以供工作等因素分門別類，藉以協助深入剖析美國醫療體制在應對這場疫症期間的缺失。

「殉職前線」發現，許多前線醫護人員工作時沒有具高度保護性的個人裝備，須重用口罩，甚至用垃圾袋代替個人保護衣等。另各地均有醫護人員表示，溝通問題令他們不知情地與感染者一起工作，美國疾病控制及預防中心（CDC）又容許治療新冠病毒患者僅佩戴防護功能較弱的外科口罩，而非限定使用N95。數據顯示，有些州份死亡的醫護人員佔該州總死亡人數高達五分之一。

英國或爆第二波疫情

至於死亡個案居次的英國，上周全國的基本傳染度（R）維持於代表疫情受控的0.7至0.9，倫敦為0.95，但英格蘭公共衛生部（PHE）與劍橋大學的專家評估後表示，英格蘭西北與西南部的R分別處於「1.01」和「1」，引起會否爆發第二波疫情憂慮。衛生大臣夏國賢被問及該否收緊措施，承認這對西北、西南是「挑戰」，但認為整體數在控制範圍。

（衛報/路透社）

（抗疫新階段）