從德撤軍近萬人 美國重塑對歐策略

官員指作此決定的備忘最近已由白宮國家安全顧問奧布萊恩簽署。目前常駐德國美軍總數為34,500，因應交替駐軍或臨時訓練，最高駐德人數可達5.2萬。特朗普的指示會給予一定彈性，只要未來駐德人數始終不多於2.5萬即可，官員指估計約有逾1000人轉駐波蘭，另有部分改駐其他歐洲國家。

報道引述一名高官強調，華府內部去年9月起開始商討撤軍，故這決定跟德國總理默克爾拒絕在本月底親身出席七大工業國集團（G7）峰會無關。但該官員承認，此舉反映特朗普政府對德國政策——尤其是全國軍費開支以及堅持跟俄羅斯合作興建「北溪2號線」（Nord Stream 2）天然氣管道——長期感到沮喪。

引述德高官：以為先撤出阿富汗

報道引述一名德國國防高官稱，其政府尚未收到美方正式知會，但確認近期已在外交圈「收到風聲」。該官員稱：「我們一直知道特朗普會在本土受壓時出重招，但我們在想他會先撤出阿富汗。此舉（自德撤軍）不會幫助到身處德國、正致力維繫跨大西洋關係的美國朋友，只會加強原先已在傳播的反美情緒。」

華府一直要求包括德國在內的部分歐洲國家加大軍費開支承擔。德國防長克蘭普-卡倫鮑爾去年承諾會遵從北約要求，將軍事支出佔GDP比例提升至2%，但目標時限為2031年，非原先的2024年，只肯承諾到2024年將軍費比例升到1.5%。

（華爾街日報）