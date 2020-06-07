多市限警員動武 停用催淚彈橡膠彈禁鎖喉

事發城市擬「解散」警隊

明尼阿波利斯市政府跟明尼蘇達州人權部門達成協議，上周五（5日）通過禁止警員採用足以致命的鎖喉等任何箍頸制服招數。市議會主席且表示將「解散」警隊，以「公共安全變革新模式」取代。明尼阿波利斯警察總長阿蘭當多（Medaria Arradondo）同日矢言繼續改革警隊文化，改善公眾安全與對警方的信任。加州州長紐森同日表示，將禁止州警訓練部門教授「從後鎖頸」（sleeper hold）。紐約州長科莫也表示將推動「講出他們姓名」（Say Their Name）改革，包括公開警員紀律紀錄、禁用鎖喉。丹佛地方法院法官甚至命令該市警方停用催淚彈、橡膠子彈和閃光彈等對付示威者。

推老翁兩警停職 57同袍辭小組職務

各地示威頻呼改革濫用暴力警隊。不過，紐約州水牛城兩警因涉嫌把一名75歲示威老翁推倒導致對方入院而停職受查後，同隊全部57名警員上周五集體辭去負責控制示威與民亂的緊急應對小組職務。

上周四傍晚，在水牛城市議會外，75歲社運人士古吉諾（Martin Gugino）趨前想跟一批防暴警員說話，影片顯示現場有人喊道「把他推後」，一名警員隨即向古吉諾揮出警棍，另一警員推了古吉諾胸口一下。古吉諾後腦着地流血，因腦震盪和頭部撕裂重傷留院，情况嚴重但穩定。

事件惹起公憤，水牛城警員組織「水牛城警察慈善協會」主席埃文斯（John Evans）則稱，那批警員純粹按長官命令清場。市長布朗質疑是警察慈善協會以撤銷支援來要脅警員辭任，指摘工會那樣做「不是保護職工的行徑。那是威嚇警員，叫他們不要保護我們社區的居民」。被指推人的兩名警員昨日分別被控「二級攻擊罪」。

（CNN/路透社/洛杉磯時報）