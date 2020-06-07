多市限警員動武 停用催淚彈橡膠彈禁鎖喉

【明報專訊】美國黑人弗洛伊德涉嫌因被警員跪壓頸項斃命引發近兩星期全國反警暴示威，事發的明尼阿波利斯等地近日陸續限制警方使用武力，包括禁止警員使用具爭議的箍頸、鎖喉搏擊手段，以及施放催淚彈和橡膠子彈等「非致命武器」。
事發城市擬「解散」警隊
明尼阿波利斯市政府跟明尼蘇達州人權部門達成協議，上周五（5日）通過禁止警員採用足以致命的鎖喉等任何箍頸制服招數。市議會主席且表示將「解散」警隊，以「公共安全變革新模式」取代。明尼阿波利斯警察總長阿蘭當多（Medaria Arradondo）同日矢言繼續改革警隊文化，改善公眾安全與對警方的信任。加州州長紐森同日表示，將禁止州警訓練部門教授「從後鎖頸」（sleeper hold）。紐約州長科莫也表示將推動「講出他們姓名」（Say Their Name）改革，包括公開警員紀律紀錄、禁用鎖喉。丹佛地方法院法官甚至命令該市警方停用催淚彈、橡膠子彈和閃光彈等對付示威者。
推老翁兩警停職 57同袍辭小組職務
各地示威頻呼改革濫用暴力警隊。不過，紐約州水牛城兩警因涉嫌把一名75歲示威老翁推倒導致對方入院而停職受查後，同隊全部57名警員上周五集體辭去負責控制示威與民亂的緊急應對小組職務。
上周四傍晚，在水牛城市議會外，75歲社運人士古吉諾（Martin Gugino）趨前想跟一批防暴警員說話，影片顯示現場有人喊道「把他推後」，一名警員隨即向古吉諾揮出警棍，另一警員推了古吉諾胸口一下。古吉諾後腦着地流血，因腦震盪和頭部撕裂重傷留院，情况嚴重但穩定。
事件惹起公憤，水牛城警員組織「水牛城警察慈善協會」主席埃文斯（John Evans）則稱，那批警員純粹按長官命令清場。市長布朗質疑是警察慈善協會以撤銷支援來要脅警員辭任，指摘工會那樣做「不是保護職工的行徑。那是威嚇警員，叫他們不要保護我們社區的居民」。被指推人的兩名警員昨日分別被控「二級攻擊罪」。