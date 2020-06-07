無州長參議員 首都受聯邦政府掣肘大

今次示威浪潮突顯華盛頓民眾長年以來的尷尬處境，他們沒有可求助的州長，亦沒有參議員可以跟司法部長巴爾等人正面交鋒，在眾議院則只有無投票權代表。華盛頓應否取得州份地位已被討論多年，華盛頓市長鮑澤上周四就指出，華盛頓一日沒有州地位，就只能繼續對其街道上發生的事擁有有限的控制權。

《地方自治法》有規定指，聯邦政府有權在緊急狀態下接管華盛頓警察部門的控制權，特朗普政府上周就曾提出這個說法，聯邦政府亦可以向華盛頓市直接出兵。聯邦政府亦可從其他途徑「懲罰」華盛頓市，例如拒絕償還該市在白宮和國會大廈周圍的警備區費用。國會亦有權阻止華盛頓市議會通過的法律，例如禁止針對貧困者的醫療補助保險Medicaid涵蓋墮胎費用和大麻合法化等。

可緊急接管該市警察部門

華盛頓市在聯邦撥款上通常會被視為州份對待，但在2萬億美元的抗疫刺激經濟方案則被視為地區，只能獲得約5億美元，州份則可獲至少12.5億美元，惟華盛頓市受疫情打擊比大多數州都嚴重。

（紐約時報/華盛頓郵報）