不滿特朗普 市長「重奪」華盛頓街道 全國示威潮涉650城鎮 歷來之最

白宮外街叫黑人的命是命

明尼蘇達州黑人弗洛伊德被白人警員用膝跪壓頸後不治，掀起全國反警暴反種族主義示威，部分演變成騷亂。特朗普政府日前調配多州的國民警衛隊和其他執法部門的人員及軍隊到華盛頓，引起鮑澤（Muriel Bowser）不滿，尤其是上周一（1日）白宮外有和平示威者遭武力驅散，被指只為了開路讓特朗普到白宮對面的聖約翰教堂拍照，民主黨籍的鮑澤狠批此舉「可恥」。她上周五將該教堂前的道路改名為「黑人的命也是命廣場」（Black Lives Matter Plaza），說：「作為華盛頓人，我們都只希望和平共處，以展示在美國可以和平集會，可以向政府表達不滿，可以要求變革。」

鮑澤又在Twitter發布影片，顯示白宮前的路面以鮮黃色油漆寫上「黑人的命也是命」，大字長兩個街口。其幕僚長法爾基奧（John Falcicchio）表示：「本周關於這條街道屬誰存在爭論。鮑澤市長想明確表明那是華盛頓的街道，並向周一晚的和平示威者致敬」。惟「黑人的命也是命全球網絡」華盛頓分會質疑，鮑澤這樣做只為從實際的政策改革轉移視線，安撫白人自由主義者，建議她削減市警察的預算並投資到社區。鮑澤原先提出的預算案增加傳統警務的資金，同時削減在社區減少暴力問題計劃的支出。

《華盛頓郵報》報道，至少有16個執法及軍事機構已派員到華盛頓，包括國土安全部、聯邦調查局、陸軍和國民警衛隊等。由於華盛頓特區並非州份，市長不能像州長般自行部署國民警衛隊，而華盛頓國民警衛隊是直接向總統報告。鮑澤上周四已去信特朗普，要求他將所有部署在華盛頓的聯邦執法人員及軍隊撤走，強調當地示威已趨和平，宵禁令亦於上周五解除，市警察有能力應付和平示威。她批評有部隊沒穿可識別身分的制服或徽章，從而在「既定的指揮鏈（Chain of command）以外」行動，造成混亂。特朗普翌日在Twitter怒斥鮑澤「無能」，又稱若她敢對國民警衛隊不好，便會「調派另一組人過來」。

網民召集百萬人遊行

全國多地都有人發起在周末示威，其中有民眾網上號召在華盛頓舉行百萬人大遊行，聯邦政府和市政府則估計有10萬至20萬人參與。華盛頓警察局長紐斯漢姆（Peter Newsham）預料，今次規模將比其他城市近日的示威更大。與此同時，聯邦政府應對示威措施有緩和迹象，國防部上周五要求部署在華盛頓的國民警衛隊成員不要使用槍械或彈藥。《華盛頓郵報》報道，今次示威潮遍及全國50州650座城鎮，超越了2017年反歧視女性示威潮，是美國史上之最。

（BBC/紐約時報/華盛頓郵報/華爾街日報）