英童失蹤13年懸案突破 疑遭德漢殺害

【明報專訊】英國女童馬德琳（Madeleine McCann）2007年跟父母到葡萄牙度假後失蹤至今，當時只有3歲。德國警方周四（4日）判斷女童已經死亡，並高度懷疑是一名正繫獄的德國連環戀童犯將她殺害。英國《衛報》引述消息稱，疑犯是一名43歲德國男子，1994年18歲時干犯性侵兒童罪，逃到葡萄牙，此後不時因不同罪行逃避法律制裁。
疑犯有性侵兒童前科
德國不倫瑞克（Braunschweig）檢察官辦公室發言人周四表示，當局相信犯案者是一名曾因性虐兒童和販毒等被判囚的性罪犯。英國《衛報》引述消息指，疑犯是43歲德國男子布呂克納（Christian Bruckner）。有報道指，在馬德琳失蹤後翌日，他將名下積架房車轉名，不久重返德國；2017年即失蹤案10周年時跟酒友宣稱知道關於馬德琳的一切，引起當局注意。英國警方周四公布多張與疑犯生活有關的照片，亦包括其兩部車。
曾姦七旬婦 正在德服刑
警方表示，疑犯1995至2007年在葡萄牙阿爾加維（Algarve）地區居住及工作，曾涉在酒店和度假公寓盜竊，不排除他闖入馬德琳的住宅爆竊並把她擄走。疑犯正在德國就販毒罪服刑，已完成三分之二刑期，他正申請假釋，當局將作決定，但要視乎另一案件裁決；布呂克納2005年因在葡萄牙入屋強姦一名72歲美國婦人，去年被判囚7年，但有關引渡技術細節懸而未決。
女童家庭的發言人稱，馬德琳的父母認為案件的最新發展相當重要，是多年來警方首次如此肯定地將矛頭指向某人。