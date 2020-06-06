英童失蹤13年懸案突破 疑遭德漢殺害

疑犯有性侵兒童前科

德國不倫瑞克（Braunschweig）檢察官辦公室發言人周四表示，當局相信犯案者是一名曾因性虐兒童和販毒等被判囚的性罪犯。英國《衛報》引述消息指，疑犯是43歲德國男子布呂克納（Christian Bruckner）。有報道指，在馬德琳失蹤後翌日，他將名下積架房車轉名，不久重返德國；2017年即失蹤案10周年時跟酒友宣稱知道關於馬德琳的一切，引起當局注意。英國警方周四公布多張與疑犯生活有關的照片，亦包括其兩部車。

曾姦七旬婦 正在德服刑

警方表示，疑犯1995至2007年在葡萄牙阿爾加維（Algarve）地區居住及工作，曾涉在酒店和度假公寓盜竊，不排除他闖入馬德琳的住宅爆竊並把她擄走。疑犯正在德國就販毒罪服刑，已完成三分之二刑期，他正申請假釋，當局將作決定，但要視乎另一案件裁決；布呂克納2005年因在葡萄牙入屋強姦一名72歲美國婦人，去年被判囚7年，但有關引渡技術細節懸而未決。

女童家庭的發言人稱，馬德琳的父母認為案件的最新發展相當重要，是多年來警方首次如此肯定地將矛頭指向某人。

（BBC/CNN/衛報）