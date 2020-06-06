8國議員組強硬對華聯盟 中國促棄冷戰思維

包括美英德日加 城大學生會邵嵐當顧問

聯盟現有18名聯席主席，分別來自美國、英國、澳洲、加拿大、德國、日本、挪威、瑞典8個國家，以及歐洲議會，各有兩名代表不同黨派的議員參與，包括美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）和民主黨參議員梅南德茲（Robert Menendez）、曾任英國保守黨黨魁的下議院議員施志安（Iain Duncan Smith）、日本前防相兼現任眾議員中谷元等。其官方網頁顯示，聯盟有11名顧問，包括流亡美國的著名異見人士魏京生、香港城大學生會外務副會長邵嵐等。

聯盟發聲明稱，中共多次表明有意擴大其全球影響力，民主價值和實踐正承受日漸沉重的壓力。其目標是「協助立法者制訂適當且經過協調的對策，並會就中國相關的議題，幫助制訂積極和戰略性措施」。聯盟將着眼於五大範疇，包括維護建基於國際原則下的秩序、捍衛人權、促進公平貿易、加強安全戰略和保障國家誠信。

代表英國的聯席主席肯尼迪女男爵（Baroness Kennedy）說：「在估計有數百萬維吾爾族穆斯林未經司法程序就遭拘留，以及香港自治和生活方式受破壞之際，我們不能保持一切如常。」聯盟發起人施志安提醒全球商界應該注意這一聯盟。他特別提到滙豐銀行公開支持中國推行港區國安法，「令人震驚」。

Google指中國伊朗黑客攻美大選團隊

另外，Google「威脅分析小組」主管亨特利（Shane Huntley）周四在Twitter發文稱，美國總統特朗普及民主黨總統參選人拜登的競選團隊成員，分別遭到來自伊朗和中國的黑客攻擊，主要以釣魚式網絡攻擊，圖盜取電郵登入資訊，相信涉事黑客組織均由國家支援，但沒迹象顯示攻擊成功。Google已將有關資料交予聯邦執法部門。拜登競選團隊發言人回應稱，從競選活動開始已預料會成為黑客攻擊對象，已做好準備。

（泰晤士報/彭博社/路透社）