前稱無證據助防疫 世衛倡全民戴罩

「基於近數周研究」 年屆60戴醫用罩

世衛稱，布口罩應有3層，內層是棉布，中間是聚丙烯，最外層用上防水的人工物料。世衛表示，新指引是基於過去數周研究所得的證據而作出，但強調口罩只是減少病毒傳播風險的其一工具，不足以取代物理距離和手部衛生，但應在乘搭交通工具和人群聚集等難以保持社交距離的情况下戴口罩。世衛衛生緊急項目技術主管范克爾克霍稱，最新研究結果顯示，恰當戴上上述口罩，有助阻隔潛在帶病毒的飛沫。

歐美多國已建議民眾在公眾地方戴口罩，部分地方甚至強制。世衛此前一直堅稱無足夠證據顯示，健康人士戴口罩有助防疫，只建議病人或其照顧者戴醫學口罩。范克爾克霍稱，仍建議所有處理新冠患者或懷疑感染個案的醫護人員戴醫學口罩，但新指引擴展至適用於跟任何病人或住院者有接觸的職員，他們亦戴醫學口罩。

（衛報/路透社）