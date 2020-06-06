刊「出兵」文章惹內部抗議 《紐時》改稱未達標準

共和黨員撰文 高層原稱盼呈不同觀點

出版人蘇茲貝格（A.G. Sulzberger）在周四早上仍支持登文，指《紐時》堅持傳達「光譜的不同觀點」，但表示聆聽員工顧慮；主管論壇部門的社評版主編貝內特（James Bennet）撰文解釋決定，強調自己不贊成出兵，這可見於社評批評特朗普在華盛頓動用聯邦部隊，但認為有需要為讀者在重要問題上提供不同觀點交鋒，不能只刊登編輯同意的觀點。

800員工聯署 指含假資訊渲染暴力

不過報社內部迴響激烈，逾800名員工聯署抗議刊登科頓文章，質疑文中包括假資訊，例如對極左Antifa在示威角色的描述以及渲染暴力等，質疑文章並不符合《紐時》一貫水準。有員工在Twitter投訴，刊登文章令黑人《紐時》員工身陷危境。

《紐時》高層安排周五舉行大會，讓員工向蘇茲貝格、總編輯巴奎和貝內特反映意見。貝內特和蘇茲貝格已跟部分員工在周四晚舉行視像會議，貝內特承認科頓文章出街前自己未曾讀過，但其副手表示看過內容，也做過事實核查。

（紐約時報/衛報）