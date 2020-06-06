弗洛伊德追悼會 民權領袖：法制不改，示威不息

默哀8分46秒 警膝壓頸時間

悼念活動在中北大學（North Central University）的教堂舉行，場內有數百人參與，弗洛伊德的家人亦有出席，室外亦有民眾透過揚聲器收聽。當弗洛伊德靈柩駛近時，明尼阿波利斯警察總長阿蘭當多（Medaria Arradondo）單膝跪下。夏普頓稱弗洛伊德是死於常見的美國刑事司法失靈：「現在是時候以喬治（弗洛伊德）之名站起來說『把你的膝蓋從我的頸上移開』。」

擬8．28大遊行 呼應馬丁路德金

紐約市布魯克林區、亞特蘭大、首都華盛頓等地亦再有民眾上街，集會大多秩序良好。夏普頓亦宣布8月28日在華盛頓發起示威，將由遭警暴黑人死者遺屬帶領，紀念57年前的「向華盛頓進軍」集會。當年帶領集會的黑人民權領袖馬丁路德金發表了著名的「我有一個夢想」演說。

近日有更多警暴影片曝光，其中在紐約州水牛城，周四一名75歲白人男子走近一班警員，兩名警員推跌他。片段可見長者倒地後有血從耳朵流出。他送上救護車後，發現頭部傷勢嚴重。市長稱長者情况嚴重但穩定。水牛城警局聲明最初指長者在涉及示威者的小衝突中絆倒，惹來更多怒火。警方發言人其後稱，兩名涉事警員已停職。紐約州長科莫批評事件可恥，稱警員是要執法而非濫用法律。

推跌白人翁致頭傷重 兩警停職

另外，針對警方周一使用催淚彈驅散和平示威者為特朗普拍照開路，美國公民自由聯盟（ACLU）周四入稟控告特朗普及司法部長巴爾侵犯示威權。

（路透社/法新社）