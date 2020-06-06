不滿表現 「票倉」福音派支持度大跌

【明報專訊】特朗普近日選情惡化，周三公布的數項最新民調顯示他在部分關鍵游離州支持度遜於民主黨對手拜登，有分析稱特朗普擬重推2016年競選路線，以強硬姿態爭選票，但因新型冠狀肺炎疫情與反警暴示威浪潮下失盤算，福音派票倉亦大減，成連任危機。
特朗普周四晤團隊救亡
霍士新聞周三公布最新民調，顯示在亞利桑那州、威斯康星州及俄亥俄州，拜登均領先特朗普2至9個百分點。昆尼皮亞克大學調查則顯示，特朗普在共和黨重鎮得州亦僅領先1個百分點。路透社引述消息報道，特朗普周四曾在白宮與競選團隊會面，研究如何扭轉劣勢，包括向非裔選民拉票。
《紐約時報》指出，向為特朗普主要票源的福音派亦對其近日處理國內危機手法不滿。公共宗教研究所（PRRI）民調顯示，白人福音派選民對特朗普的支持度由3月的80%大跌至5月底的62%。美國基督徒聯盟創辦人羅伯遜（Pat Robertson）更公開批評特朗普加劇種族不和。
哈佛大學政治專家格根（David Gergen）向《金融時報》稱，特朗普試圖重回2016年總統選戰中強調法治與秩序的強硬路線，藉由大力打擊示威騷亂，分散外界對疫情的注意，又將亂局歸咎極端左翼。雖然1968年尼克遜亦藉高舉重建社會秩序獲勝，但格根認為選民已對現時亂狀感厭倦，甚至認為情况已失控，其勝算極微。