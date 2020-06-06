不滿表現 「票倉」福音派支持度大跌

特朗普周四晤團隊救亡

霍士新聞周三公布最新民調，顯示在亞利桑那州、威斯康星州及俄亥俄州，拜登均領先特朗普2至9個百分點。昆尼皮亞克大學調查則顯示，特朗普在共和黨重鎮得州亦僅領先1個百分點。路透社引述消息報道，特朗普周四曾在白宮與競選團隊會面，研究如何扭轉劣勢，包括向非裔選民拉票。

《紐約時報》指出，向為特朗普主要票源的福音派亦對其近日處理國內危機手法不滿。公共宗教研究所（PRRI）民調顯示，白人福音派選民對特朗普的支持度由3月的80%大跌至5月底的62%。美國基督徒聯盟創辦人羅伯遜（Pat Robertson）更公開批評特朗普加劇種族不和。

哈佛大學政治專家格根（David Gergen）向《金融時報》稱，特朗普試圖重回2016年總統選戰中強調法治與秩序的強硬路線，藉由大力打擊示威騷亂，分散外界對疫情的注意，又將亂局歸咎極端左翼。雖然1968年尼克遜亦藉高舉重建社會秩序獲勝，但格根認為選民已對現時亂狀感厭倦，甚至認為情况已失控，其勝算極微。

（金融時報/紐約時報）