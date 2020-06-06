允華盛頓撤兵 特朗普軍方矛盾未解 前任現職高層齊促「軍隊獨立於政治」

特朗普周一敦促各州政府出動國民警衛隊「控制街道」，又聲言如有必要將調動軍隊鎮壓騷亂。國防部長埃斯珀（Mark Esper）隨後下令派遣逾1600名陸軍到華盛頓市外軍事設施戒備，又出動憲兵進入市內協助執勤。部分在白宮外聚集的示威者周四稱，對於當局派駐軍隊及出動國民警衛隊感不安，認為美國「正變成軍事國家」。

國民警衛隊續留守 增至4500人

美國全國廣播公司（NBC）周四引述軍方官員稱，埃斯珀已下令700名陸軍第82空降師成員撤走，其餘約900名軍人「在情况許可下」亦最快在周五起陸續返回基地。另外逾2000名國民警衛隊成員會繼續留守華盛頓，並會增加人手至4500人。《紐約時報》引述匿名官員稱，埃斯珀周三首次下令部分駐軍撤走，特朗普原要求他撤回命令，但最終周四讓步。雖然特朗普的顧問建議他不要辭退埃斯珀，以免進一步引起軍方不滿，但他對埃斯珀抱怨連連，斥其做法「軟弱」。

特朗普批防長軟弱 顧問籲勿炒人

特朗普上台以來屢被指把軍隊視作個人政治權力一部分，例如以國家安全名義動用國防部資金興建美墨邊境圍牆等，做法備受質疑。《華盛頓郵報》指出，軍方自越戰後致力重建公眾信任，拒絕在政治上站邊，亦避免在國內執法，今次事件被視為觸及軍方底線。參謀長聯席會議前主席馬倫（Michael Mullen）、邁爾斯（Richard Myers）和鄧普西（Martin Dempsey）先後對特朗普決定表示深切憂慮。克林頓政府的防長佩里（William Perry）發聲明抨擊特朗普，稱軍方「從未預期被利用作黨派之間的政治目的」，又斥埃斯珀在周一拉斐特廣場的和平示威者遭武力驅散後，仍陪同特朗普到聖約翰教堂，是「默示支持」有關做法。前防長馬蒂斯周三在《大西洋》雜誌發文公開譴責特朗普「濫用行政權力」，刻意激化分裂。前防長帕內塔亦形容，如今是決定國防部會獨立於政治、專注保衛國家安全的角色，抑或成為總統政治工具的關鍵時刻。

現任美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）據稱曾力勸特朗普不應出兵平亂，周二向軍隊發出親筆撰寫的備忘錄，提醒軍人緊記捍衛憲法與服務美國人民的誓言，並體現憲法價值，包括讓美國人有言論自由與和平集會的權利等，突顯白宮與軍方的分歧。

美國杜克大學政治科學系教授菲弗（Peter Feaver）表示，特朗普將其對示威的回應與維持秩序連結，但軍方領袖還考慮到其他價值，包括回應種族緊張及承諾尊重公民自由等，「白宮的錯誤是要求軍方二揀一」。美國政軍關係專家李爾（Carrie A. Lee）稱，特朗普動輒威脅動用軍隊，而非先運用地方層級或專責國內事務的組織處理，突顯軍隊在公共領域角色的常態或隨時被打破。

共和黨員：糾結大選應否撐特朗普

特朗普應對反警暴示威亦激起共和黨內部分歧。共和黨阿拉斯加州參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）周四附和馬蒂斯，指其批評「真實、誠懇且必要，應更早出現」。她又稱已為應否在11月大選支持特朗普「糾結了一段很長的時間」。特朗普其後稱，穆爾科斯基競逐連任時會支持其對手。

（綜合報道）