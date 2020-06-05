李顯龍：中美臨關鍵抉擇 牽動亞洲世紀

稱「美國治世」已變

文章首先勾勒歷史，強調二戰結束後的「美國治世」（Pax Americana）為亞洲帶來繁榮穩定，提供安全保護傘，商界則帶來巨額投資。即使1970年代中美建交和北京「改革開放」令「美國治世」進入新階段，但北京按「韜光養晦」方針未曾挑戰美國地位，令東南亞各國得以左右逢源，一邊跟中國建立經濟關係，一邊跟美國等維持強大聯繫。

然而，這套「美國治世」的戰略基礎現已大變，令亞洲現狀難以維持。李顯龍解釋，中國日益自視為「大陸強國」（continental power），欲成為軍事大國，並盼保護及推進其海外利益，而美國雖在許多方面仍是超群大國，但經濟分量佔全球比例下降。中美因此各須面對「關鍵抉擇」。

文章認為，美國面臨的決定在於是否將中國當成生存威脅，並以一切手段遏制，還是接受中國的大國地位：前者或觸發中美走上數十年對抗，後者或迫使華府作出痛苦調整，以建構全新對華方式。至於中國可以選擇繼續堅持邁向「不受妨礙」的大國之路，但只會令更多美國以外的其他國家加入抵制；另一選擇則是承認自己不再是窮國，放棄昔日特權，亦即要承擔更多國際責任，理應跟美國合作。

亞洲各國不欲歸邊

過去數年，李顯龍一直對亞洲各國擔心被迫在中美之間歸邊表達憂慮，在最新文章也不例外。首先在軍事層面，李顯龍重申美國軍事存在對亞太地區之重要，地位是中方難望取代，涉及兩大障礙：一是中方對南海主權的申索，跟區內多國不咬弦；二是東南亞的龐大華裔社群，令各國政府擔憂中方的間接影響。李顯龍提醒北京，即使是區內唯一華裔佔人口多數的新加坡，政府也一向塑造「多種族國家」而非華裔的身分認同，並極力避免予人北京「爪牙」的印象。

競爭難免 真正考驗在合作

其次是經貿層面，李顯龍形容中美對亞太諸國各有重要角色，相互無法取代，例如中國在全球供應鏈和貿易伙伴的角色，又或美國在全球金融系統的主導地位。文章重申，亞太各國不想被迫在中美之間選邊站。

文章說，大國競爭在所難免，但他們的合作能力才是對治國之道的真正考驗，並將決定人類在氣候變化、核擴散和傳染病等全球問題上能否取得進展。

（外交事務）