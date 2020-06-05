前防長批特朗普刻意激發分裂

【明報專訊】美國總統特朗普揚言出兵應對演變成亂局的反警暴及反種族歧視示威，再次觸發他跟軍方的裂痕。前防長馬蒂斯（James Mattis）在周三刊登於《大西洋》雜誌的評論文章，公開譴責特朗普的處理手法，批評這是「濫用行政權力」，斥其刻意激發分裂。特朗普隨即在Twitter大怒回應，斥馬蒂斯是世界上最被過譽的將領。
現防長同唱反調
馬蒂斯在訪問中形容特朗普是「我生平首位不去嘗試團結美國人的總統」，指摘他連假裝也不想，「相反，他嘗試去分裂我們」。他表示，當時從軍時宣誓要支持和捍衛憲法，難以想像作出相同宣誓的人會被下令進入城鎮大街，侵犯公民的憲制權利。特朗普其後反擊，指馬蒂斯被外界嚴重高估，「我不喜歡其『領導』風格」，又稱是自己炒掉對方。
在黑人弗洛伊德之死引發的示威開始出現愈來愈多騷亂場面之際，特朗普周一宣稱要動用1807年《暴亂法案》，以直接出動軍隊平亂，不但惹來民主黨人強烈抵制，也觸發軍方內部不滿。一度和議特朗普的防長埃斯珀周三改口稱出兵是最後手段，不贊成動用《暴亂法案》，強調由國民警衛隊出動才最適合。他隨後推翻派兵200人前往華盛頓周邊地區戒備的決定。
埃斯珀跟特朗普唱反調，外界關注他會否被革職。但白宮新聞秘書未直接回答特朗普是否對埃斯珀有信心。CNN引述消息稱，埃斯珀暫時仍保住位置。