前防長批特朗普刻意激發分裂

現防長同唱反調

馬蒂斯在訪問中形容特朗普是「我生平首位不去嘗試團結美國人的總統」，指摘他連假裝也不想，「相反，他嘗試去分裂我們」。他表示，當時從軍時宣誓要支持和捍衛憲法，難以想像作出相同宣誓的人會被下令進入城鎮大街，侵犯公民的憲制權利。特朗普其後反擊，指馬蒂斯被外界嚴重高估，「我不喜歡其『領導』風格」，又稱是自己炒掉對方。

在黑人弗洛伊德之死引發的示威開始出現愈來愈多騷亂場面之際，特朗普周一宣稱要動用1807年《暴亂法案》，以直接出動軍隊平亂，不但惹來民主黨人強烈抵制，也觸發軍方內部不滿。一度和議特朗普的防長埃斯珀周三改口稱出兵是最後手段，不贊成動用《暴亂法案》，強調由國民警衛隊出動才最適合。他隨後推翻派兵200人前往華盛頓周邊地區戒備的決定。

埃斯珀跟特朗普唱反調，外界關注他會否被革職。但白宮新聞秘書未直接回答特朗普是否對埃斯珀有信心。CNN引述消息稱，埃斯珀暫時仍保住位置。

（大西洋/路透社/CNN）

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