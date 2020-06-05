紐約男刀割警頸 雙方扭打開22槍

再有警跪壓黑人頸 當局調查

弗洛伊德之死引發各界關注警察以壓頸制服疑犯的手法。社交網站近日一段影片顯示佛州薩拉索塔（Sarasota）一名警員跪壓一名黑人男子的頸，警局展開內部調查。

佛州壓頸事件一段90秒影片攝於5月18日，顯示3名警察拘留一名男子，其中兩警分別跪壓男子的背和頸。CNN指男事主卡羅爾（Patrick Carroll）疑涉家暴被捕，他受訪憶述當天曾質問為何被扣留後就被警員用膝壓頸。

明尼蘇達警加控二級謀殺

至於在明尼蘇達州，上周一（5月25日）直接跪壓弗洛伊德頸部的前警員肖萬（圖），周三被加控二級謀殺，罪成可被判囚最多40年，較他原被控的三級謀殺罪的最高判囚多出15年。當時在場的另外3名涉案警員亦分別被控「協助與教唆二級謀殺罪」和「協助與教唆誤殺罪」。亨內平縣驗屍官辦公室周三公開全長20頁驗屍報告，指弗洛伊德屬被殺（homicide），他曾感染新冠病毒但非致死因素，當日被警員壓制時心跳呼吸驟停。

（NBC/CNN）

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