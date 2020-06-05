各方解讀褒貶兩極 美警下跪掀「文化戰」

單膝下跪過往已曾用作反對警暴與種族歧視的象徵，美國國家美式足球聯盟（NFL）的黑人球員卡普尼克2016年起於賽前演奏國歌的環節中單膝下跪，抗議美國種族歧視及警員針對有色人種，引來不少人效法但也惹來爭議，連特朗普翌年也曾狠批，斥之為對國家不尊重。今次示威浪潮中，有警員主動下跪，展示與示威者同行與團結的精神。

保守派斥向恐怖分子下跪

雖然支持者認為，單膝下跪展示警員的善意與對警暴死者弗洛伊德的同情，但並非人人受落。在首都華盛頓特區，有警員順應示威者呼籲而單膝跪下後，馬上被其他警員拉起，最終只能繼續站着。霍士新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）周一（1日）在節目中多番指摘警員下跪的做法是「讓示威者控制其行為」的例子，只會加劇搶掠商戶等亂局。總統特朗普周三（3日）亦首次就警員下跪在Twitter轉發信息，該條信息指摘紐約市警方「向恐怖分子下跪」。《華盛頓郵報》分析，這個反種族歧視的象徵很快會成特朗普與保守派傳媒就涉及種族問題的騷亂大做文章，成為新一條文化戰戰線。

示威者：暗示跪頸致死情景

不過，亦有示威者形容單膝下跪只是虛有其表的姿勢，甚至暗示弗洛伊德遭跪頸致死的情景。一些人亦認為，現在要做的是制約警察武力使用，而不是滿足於警員的「公關騷」。《洛杉磯時報》昨天刊出就警員下脆表達意見的讀者來信，有讀者說：「團結與公義需要犧牲，而不是自我感覺良好的舉動。除非警員克服其傲慢與恐懼，否則公義永不達至。要達到目標我們仍有漫漫長路。」

多地撐削撥款 警隊改革急切

有社運人士稱，弗洛伊德之死的影像震撼，令各地人士愈來愈支持削減對警隊的撥款，踏出改革警隊的第一步。因應警隊撥款近年不斷上升，但社會服務開支不斷削減，社運人士近年一直推動美國各州及城市削減警隊撥款。紐約州參議員薩拉薩（ Julia Salazar）對《衛報》稱，眼見不止是左派的議員都支持減少紐約市警方撥款，感覺有點「超現實」。紐約市正爭取保留紐約警方60億美元（約468億港元）預算，但卻大減教育等開支高達80%。加州大學洛杉磯分校歷史學家埃爾南德斯（Kelly Lytle Hernandez）稱，美國過去30年至40年都相信安全及福祉建基於增加對警隊的投資，弗洛伊德之死令人們醒覺，可能成為分水嶺。

（華盛頓郵報 /衛報/洛杉磯時報）

（世局解碼）