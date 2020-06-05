《刺血針》報告數據涉造假 世衛續試羥氯喹

提供數據分析公司誠信成疑

《刺血針》上月22日刊登的研究報告，聲稱分析了由Surgisphere蒐集的近9.6萬名新冠肺炎患者的數據，這些患者來自Surgisphere數據庫中全球1200間醫院中的671間醫院，而有關報告的合撰者之一是Surgisphere的總裁德賽（Sapan Desai）。《新英格蘭醫學雜誌》刊登的研究，亦是基於Surgisphere的數據，包括來自亞洲、歐洲和北美11國169間醫院的新冠肺炎患者資料，顯示兩款常見心臟藥沒有增加新冠患者有害的風險。

不過《衛報》澳洲分社發現《刺血針》研究中的澳洲新冠患者死亡數字有錯誤，研究員稱數據透過Surgisphere從澳洲5間醫院取得。該報其後聯絡過在墨爾本和悉尼7間重點醫院，全部均表示沒為Surgisphere數據庫提供資料，也沒有聽過該公司。英國《衛報》調查又發現，Surgisphere的幾名員工只有很少甚或沒有數據分析或科學背景，一名被稱為科學編輯的僱員，似乎只是科幻小說作家，另一市場推廣職員則是色情模特兒及活動主持人。該公司的LinkedIn頁面顯示，上周還有6名員工，周三已改為只有3人。Surgisphere於2008年由德賽創立，原本是一間出版教科書的醫學教育公司，直至最近聲稱擁有一個強大數據庫，蒐集了全球1200間醫院共9.6萬名病人的資料。

為政府部門提供數據的國際管理諮詢公司NOUS Group的首席數據科學家埃利斯（Peter Ellis）指出，Surgisphere數據庫「幾乎肯定是一個騙局」。

對於《衛報》的質疑，《刺血針》周二稱「表示關注」，《新英格蘭醫學雜誌》也作出類似回應。世衛總幹事譚德塞周三宣布，根據現有死亡數據，安全監測委員會成員認為，沒理由修改羥氯喹臨牀試驗方案，故將恢復該藥的試驗。來自35國超過3500名病人參與這個臨牀試驗。

（衛報/法新社）