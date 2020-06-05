永凍層難抵升溫 事發城市六成建築開裂

永久凍土層（permafrost，簡稱永凍層）指最少連續兩年保持凍結的土壤與沉積物，一般出現在平均氣溫低於2℃的環境，並被表層土壤覆蓋。在北半球估計有多達24%無冰的陸地受永凍層影響，相當於1900萬平方公里，主要位於西伯利亞、加拿大、阿拉斯加和格陵蘭等地，其中俄羅斯約三分之二的國土面積亦被永凍層覆蓋。

環保組織警告北極油氣管受損

北極地區近年氣溫急升，自1900年起的平均氣溫增加近2℃，加上降雨量增加，令永凍層加速解凍，導致地面下陷，或因解凍不平均而令地面建築物受損。諾里爾斯克市所屬地區克拉斯諾亞爾斯克邊疆區（Krasnoyarsk）緊急部門負責人捷列什科夫（Valery Tereshkov）曾於2016年撰文，指該市近60%建築物因氣候變化令永凍層解凍而變形及出現裂痕，周邊城市亦有大量建築物受損，不少居民被迫搬離危樓。環保組織綠色和平亦警告，永凍層解凍可能令北極數以千計油氣管道受損，隨時觸發大型生態危機。

融化釋大量溫室氣體 陷惡性循環

此前亦有專家警告，永凍層提早融化，可能釋出大量甲烷及二氧化碳等溫室氣體，令暖化問題陷入惡性循環。另外，永凍層解凍亦可能令有害微生物或水銀等毒素流出，威脅人類。

除了永凍層解凍威脅外，諾里爾斯克市本身亦深受污染問題影響。當地的凍原礦藏豐富，早於1940年代，蘇聯便派員在當地建立冶煉鎳礦的工廠，用於生產坦克裝甲。涉及今次漏油事故的礦業公司Norilsk Nickel為當地礦產龍頭，2014年數據顯示，公司生產佔全球供應44%的鈀（palladium）、14%的鉑，13%的鎳及2%的銅，但諾里爾斯克市卻成為俄國污染最嚴重的城市。當地一年排放的污染氣體近200萬噸，主要為二氧化硫，2007年有研究估計，其二氧化硫超標逾40倍。2010年，普京到訪當地時曾下令改善相關廠房的環保措施。

（衛報）