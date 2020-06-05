北極圈漏油2萬噸 普京宣緊急狀態 暖化下凍土融解 俄電廠油缸沉降

該發電廠由礦業公司Norilsk Nickel的子公司NTEK管理。大量柴油從漏油現場流到12公里外的安巴爾納亞河（Ambarnaya River），令一段河流變成紅色，國營傳媒指油污污染了350平方公里（約4.3個香港島）面積。當地環保組織指，已有1.5萬噸柴油流到河流，另有6000噸流入泥土。

柴油「染紅」附近河流

這是俄國現代史上第2大規模漏油事件，僅次於1994年持續數月的西北地區科米（Komi）泄漏原油事件。緊急情况部部長濟尼切夫（Yevgeny Zinichev）周三在普京主持的視像會議上表示，發電廠的職員嘗試遏止柴油外泄情况，但兩日來都沒有通報事件。諾里爾斯克所在的克拉斯諾亞爾斯克地區（Krasnoyarsk）首長烏斯（Alexander Uss）早前向普京表示，他直至周日才從社交網站得悉漏油事故。普京在會議上質問NTEK的主席利平（Sergei Lipin）為何政府要在事發後兩日才發現這事。

普京質問肇事公司為何遲通報

俄羅斯聯邦偵查委員會已宣布就違反環境規定展開3項刑事調查，並拘留了發電廠一名職員。官員表示要清理河流的油污很困難，因河流太淺，無法使用駁船。負責清理海洋漏油事件的俄羅斯海洋拯救服務上周六已接到求助，昨加派人員赴當地，發言人馬洛夫 （Andrei Malov）說：「北極圈從未發生過類似事件，必須在漏油溶於水前快速收拾。」受油污影響最嚴重的安巴爾納亞河流入皮亞西諾湖（Lake Pyasino），該淡水湖是皮亞西諾河之水源，對泰梅爾半島非常重要。馬洛夫稱，由於肇事環境偏僻，沒有道路通往，加上冰封堵路，專家前往當地清理受阻。

Norilsk Nickel堅稱，NTEK有及時通報事件。Norilsk Nickel的營運總監季亞琴科（Sergey Dyachenko）稱，由於過去數年異常溫和的夏季氣溫，凍土可能融化，平台下的支柱可能下沉。該公司過去亦有泄漏污染物的前科，2016年承認有污染物流入河流，導致河流變成紅色，但被罰不足1000美元（約7800港元）。

今次事件顯示氣候變化所帶來的影響。美國有線新聞網絡（CNN）指出，亞洲北部、特別是北極圈內的西利伯利亞地區今年的升溫幅度屬全球最高，今年首4個月該區氣溫已較平均正常水平高4℃。科學家表示北極地區的暖化速度，平均是全球其他地區的兩倍。

（法新社/CNN/路透社）