菲律賓轉軚 暫不終止美軍事協議

基於「當前區域情勢變化」

菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）周二（2日）表示，外交部已知會美國大使館暫停終止協議。洛欽在Twitter上表示，菲方提出自6月1日起暫停終止協議半年，期滿後菲方有權再次選擇暫停半年。他表示，作出暫停終止協議的決定是基於「當前區域情勢變化」，並且已獲總統杜特爾特許可。美國大使館發聲明，指「美國歡迎菲律賓政府的決定」。

菲律賓憲法明文禁止在菲設立外國軍事基地、駐紮外國軍隊或部署外國軍事設施，但在美菲1951年簽署的《共同防禦條約》基礎上，兩國在1998年簽署了《訪問部隊協議》。協議規定了美方軍人、軍事相關人員及軍事裝備進入菲律賓的條件、活動範圍以及可獲得的便利，包括雙方舉行軍事演習的相關內容。按照雙方約定，如要終止協議，任何一方須以書面形式通過外交渠道通知另一方，在通知180天後協議自動終止。

2019年12月，美國通過的2020年度財政預算案宣布對菲律賓展開制裁，制裁範圍直指杜特爾特和他的核心團隊。今年2月，美國拒絕杜特爾特的親信入境後，菲律賓單方面通報美國將終止協議。當時美國總統特朗普曾說：「如果他們想要那麼做，我真的沒有所謂，這可以省下很多錢。」

（法新社/新華社/中央社）