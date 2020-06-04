瑞典佛系防疫專家：可改善不後悔

瑞典將成立委員會調查

蒂格內爾接受瑞典廣播電台訪問時，坦言瑞典的抗疫方式顯然有改善空間，「若我們未來遇到同樣的疾病，並對此有着與今時今日一樣的了解，我認為我們（採取的措施）將介乎於瑞典和世界其他地區中間」。他續指由於其他歐洲國家幾乎都立刻採取封城措施，因此難以得知哪項措施最有效控制病毒傳播。

瑞典雖有社交距離指引，但沒落實嚴格措施限制國民出行，餐廳等商戶如常營業，16歲以下學生亦繼續上課。瑞典民眾原普遍支持蒂格內爾提倡的方法，但有議員和外交官認為這種情緒已有變化。在野溫和聯合黨議員瓦爾馬克（Hans Wallmark）認為，大眾對3方面感氣餒，包括護老院死亡數高、當局無法提供大規模病毒檢測，及其他國家繼續對瑞典封關。

挪威和丹麥上周宣布將恢復兩國人民往來旅遊，但考慮到瑞典感染率高，暫時不會開放予瑞典旅客。瑞典截至昨日有逾4460人死亡，相比下丹麥和挪威人口均為瑞典一半，死亡個案則分別只有580宗和237宗。有前瑞典高級外交官慨嘆：「民眾對於關係密切的北歐鄰國對我們（瑞典）封關感到不太高興，亦憂慮我們採取的策略似乎帶來最糟糕的結果。」

（金融時報）