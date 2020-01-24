「無痕模式」實有痕 Google面臨390億索償

美集體訴訟 批刻意誤導

加州聖荷塞（San Jose）聯邦法庭周二（2日）接獲的控訴指出，Google會透過應用程式及外掛程式秘密蒐集用戶數據，包括Google Analytics、Google Ad Manager等，讓Google獲得用戶的喜好等資訊，即使用戶使用無痕模式，就算使用者沒有點擊廣告，Google也可透過用戶曾經搜尋過的關鍵字得知其喜好，包括用戶的朋友、嗜好和購物習慣等。訴狀批評Google刻意誤導用戶，並令Google成為任何政府、私人機構甚至犯罪團體希望取得用戶私隱的「一站式平台」。

公司回應稱難阻網站蒐數據

這項集體訴訟可能涉及自2016年6月1日以來使用無痕模式作瀏覽的數以百萬計用戶，而該訴訟要求Google向每名用戶賠償最少5000美元（約3.9萬港元）。Google發言人卡斯塔內達（Jose Castaneda）回應時稱將強力反擊指控，並稱就算用戶使用無痕模式瀏覽其他網站，那些網站仍有可能會蒐集用戶的數據資訊。

資訊保安公司Panda Security指出，認為無痕模式能避免惡意軟件或電腦病毒侵入，完全是個誤解，用戶仍舊能下載檔案或安裝套件。如果想真正安全、匿名地瀏覽網頁，最普遍的方式是使用VPN網絡，隱蔽IP位址，讓對方真正無法追蹤到位置資訊。

（綜合報道）