特朗普「以退為攻」 普京新招應對

中國表明無意參與三邊軍控談判

美國新任軍備控制談判總統特使比林斯利上月在智庫演說上稱，已跟俄羅斯副外長里亞布科夫通話，雙方同意會面，商討為新談判鋪路，但明言未來談判的關鍵條件是俄羅斯說服中方參與未來談判。一如在退出《中導條約》時提出類似新條約應囊括中國，特朗普曾批評New START未有列入中國。但軍控專家認為很難做到，莫斯科認為這方案不太可行，又指同樣擁核的英國和法國也應進入談判。

對比美俄，中國核武庫規模要小得多，美國科學家聯盟估計只有320枚核彈頭，比美國的3800枚少得多。中方多次表明不會加入三方核協議，例如外交部發言人今年1月稱，中方無意參加所謂的「中美俄三邊軍控談判」，並指摘美方要求中國加入這樣的談判是「藉此逃避和轉嫁自己的核裁軍責任」。

New START及其前身的內容包括嚴格的侵入性軍控核查（intrusive verification）條款。特朗普政府指準備在新談判上提出更多的侵入性核查措施，包括要求更大規模分享導彈測試的遙測技術，以及容許更快速的現場檢測等。一名高官稱，明白中方沒有像美俄的軍控核查歷史，「但這是我們希望他們獲得的（學習）經驗」。

（華爾街日報）