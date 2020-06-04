普京簽令可用核武反擊常規武器 應對導彈激光炮等威脅 防美意味濃

文件重申俄羅斯可對威脅國家的核攻擊和常規武器攻擊動用核武，亦提及俄方動用核武的情景，包括敵人對俄羅斯或其盟友使用核武或大殺傷力武器，及用常規武器攻擊而威脅該國生存。文件列明，若俄方獲得可靠情報顯示有彈道導彈以俄領土或盟友為目標，又或敵人可能攻擊俄方政府和軍方重要設施而會令核反擊行動失效時，俄羅斯都可動用核武先發制人。

倘獲情報受襲 可先發制人

塔斯社（TASS）報道指，文件強調核武是防禦性質，目標是維持核武力量在足以確保核威懾的水平。文件指俄羅斯僅視核武為「最後且被迫採用」的威懾手段，俄羅斯亦會採用一切手段減低核武威脅，和避免令國家之間關係惡化，而導致包括使用核武在內的軍事衝突。

強調防衛性質最後手段

在那些可能構成對俄方軍事威脅、要以核威懾消除的主要軍事危險之中，文件特別提到「視俄羅斯為敵人的國家部署導彈防禦系統及相關能力、中程及短程巡航和彈道導彈、精準的非核無子和高超音速武器，攻擊用無人機和能量武器（如激光武器）」。

美軍上月在太平洋成功測試新式「高能固態激光」武器摧毀無人機和武裝小艇。普京簽署的新政策文件被指是對美國發出警告。美國除了在研發激光武器，總統特朗普早前提及美國正研發速度比目前所有型號快17倍的「超勁導彈」（super-duper missiles）。

（紐約時報/塔斯社）