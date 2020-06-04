華盛頓大圍捕 屋主收留70示威者

被譽英雄 屋主稱別無選擇

22歲男示威者梅卡（Meka）憶述，當晚示威相當和平，但後來警方開始推撞他們，噴胡椒噴霧、踩踏示威者，並封鎖部分路口，人們開始驚慌失措。他後來看到友人跑向附近一間住宅，一個男人向他們揮手示意入內，梅卡跑進住所後從窗戶回望看到大批警察在門外等候。梅卡和其他示威者在住所內獲屋主鄰居提供薄餅充飢，附近居民亦送上食物，更安排早上宵禁結束後義載他們回家。

收容示威者的屋主迪貝（Rahul Dubey）表示，當時他也被胡椒噴霧噴中，又看到人們在他住所的台階上被打，沒多想就放人入內，說：「老實說，我不認為有何選擇。」他形容情况就像風暴期間你會讓任何人進屋暫避一樣。

警察局長紐斯漢姆（Peter Newsham）周二表示，周一晚有300人被捕，當中194人來自迪貝住所附近地區，但沒拘捕迪貝住所內的示威者，而警方整晚都跟屋主保持聯絡。

（CNBC/CNN）