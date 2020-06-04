指清場無用催淚彈 特朗普團隊要美媒更正

引CDC定義 華郵：都是催淚氣體

參與清場的公園警察事後發聲明，稱他們當日向人群使用的化學劑涉及「胡椒彈」及「煙霧彈」，強調並非催淚彈。特朗普競選隊傳播主任默托 （Tim Murtaugh）周二發聲明：「每個報道使用催淚彈的傳媒都應立即更正或撤回錯誤報道。」

不過，《華盛頓郵報》引述CDC及英國醫學期刊指出，防暴劑（有時稱催淚彈）是一種化合物，透過刺激眼、嘴、喉嚨、肺和皮膚使人暫時不能自主活動。軍警等在控制騷亂現場上會使用「幾種不同化合物」，其中包括氯苯乙酮（CN）、胡椒噴劑（即周一在拉斐特廣場清場時使用的化合物）和CS氣體（最常用的催淚氣體之一）。這些化合物通常都全都被稱為催淚氣體，因它們最主要刺激人流淚。

《華盛頓郵報》及美國有線新聞網絡（CNN）周二引述司法部官員報道，周一清場的命令是特朗普指示司法部長巴爾（William Barr）下達。該官員稱，當局周日晚或周一早上決定要將拉斐特廣場的防線擴大一個街區。周一傍晚約6時（宵禁前1小時），巴爾到拉斐特廣場視察，發現防線並未按計劃擴大，便要求現場執法人員執行。6時35分，當局警方開始施放催淚彈清場，又用盾牌和警棍對付示威者。約7時，特朗普走向聖約翰教堂，抵達後拿着聖經在外讓傳媒拍照。

另外，國防部已調動1600名士兵到首都華盛頓一帶戒備，周二繼續實施宵禁，而示威大致平靜進行。

（華盛頓郵報）