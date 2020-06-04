軍方高層同批警暴 特朗普政府促噤聲

空軍參謀長：美國人都應對警暴憤怒

美國空軍首席軍士長賴特（Kaleth Wright）周一在Twitter發文，稱自己也是黑人，亦可能成為下個弗洛伊德，「就像大部分黑人空軍士兵及我們軍階中許多其他人一樣……我感到非常憤怒」。這則帖文引起許多現役和退伍軍人討論。《華盛頓郵報》引述一名國防部官員稱，賴特曾告訴空軍參謀長戈德費恩（David Goldfein）稱自己想表達對弗洛伊德之死的想法，對方表示支持。

戈德費恩周一也向指揮官發布內部備忘，形容弗洛伊德的死是一場「國家悲劇」，並稱每名美國人都應該對今次警方的行為感到憤怒，「作為空軍領導層，我們反思並承認，發生在美國街頭的事情也存在於我們的空軍之中」。海軍首席軍士長史密斯（Russell Smith）亦在網上說，不能容忍任何形式的歧視，必須發聲和抗爭。

不滿部長手法 國防部委員辭職

接連有軍方高層表態，《華郵》引述3名國防部官員稱，國防部高官過去一周已最少兩次要求各軍種首長不在要這問題上發聲。國防部長埃斯珀也直至周二才回應今次事件，在發給軍隊一份備忘寫道：「我和你們一樣，堅信必須確保那些沮喪、憤怒的美國人，得到讓人聽到心聲的機會」，他同時強調法治的重要和要求軍人「在這些動盪日子保持政治中立」。

防長埃斯珀周一以「戰場」形容各地示威現場，敦促州長們應該「主導戰場」結束亂局。但他昨日口風有變，表明不贊成啟動1807年的《暴亂法案》，形容出動現役正規軍是「最後手段」，目前並不處於符合啟動法案條件的情况，強調國民警衛隊才是協助地方執法人員的最適合選擇。警方周一武力驅散白宮外的和平示威者後，埃斯珀陪同特朗普到附近教堂讓傳媒拍照，惹來不滿。國防部科學委員會成員米勒（James Miller）周二在辭職信中寫道：「你（埃斯珀）或許無法阻止總統指揮這次可怕的用武，但你可選擇反對。」

特朗普威脅出兵平亂，亦引發外界質疑他利用軍隊作政治工具，提高自己的地位。美國前參謀首長聯席會議主席馬倫（Mike Mullen）認為，街上的情况未糟糕到必須靠軍隊收拾殘局的程度。

（華盛頓郵報/路透社）