警暴風波再挫美國軟實力

價值觀差距增 盟友難維繫

《外交政策》引述一名資深歐洲外交官指出，美國全球領導地位的磨蝕「快於預期」，儘管軍事超強地位和財政實力仍在，但是「政治和軟實力的儲備快速耗盡」。該外交官直言，這情形令美國的傳統盟友感到難做，因建基於傳統價值觀的聯繫正在迅速縮小，「歐洲都希望有轉機，但大家都知道世界不會回到2016年（特朗普當選）」。

報道指出，美國在職外交官正試圖力挽狂瀾，像駐津巴布韋大使尼科爾斯（Brian Nichols）便公開撰文，強調非裔身分令他更有所感要為國服務，又嘗試將美國示威者跟津國公民社會運動人士聯繫起來，提醒弗洛伊德案中的警員會被控謀殺，但在津巴布韋，警察擄走或攻擊民主運動人士則毋須負上責任，強調美國人會在國內外「為公義發聲」。

不過，美國退休外交官托馬斯-格林菲爾德認為，外交官的努力不足以填補白宮製造的空白，指美國的形象早已下滑，今次事件只是增加外國質疑美國領導地位的新理由。

對特朗普來說，更困難的可能還是如何維繫跟盟友的關係。德國總理默克爾以疫情未受控為由拒絕6月赴美出席七大工業國集團（G7）峰會，最終特朗普要押後峰會到9月，但又公開提出要邀請包括俄羅斯的其他國家赴會，惹來盟友強烈質疑。莫斯科因吞併克里米亞的爭議被逐出G8，迄今問題尚未解決。

（外交政策/紐約時報）