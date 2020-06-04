美國黑人之死 觸發法澳荷土耳其肯尼亞抗爭 多國反警暴 巴黎2萬人犯聚示威

巴黎有民眾周二發起示威，要求為2016年在警署身亡的24歲黑人男子特拉奧雷（Adama Traore）爭取公義。當地警方以禁止10人以上集會的抗疫措施為由禁止示威，但示威者沒有理會，不少人舉起「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）和「我不能呼吸」（I can't breathe）等英文標語，呼應美國示威。警方施放催淚彈驅散示威者，在主要的環迴公路附近，有示威者向警方擲石，警員則發射橡膠子彈回擊，有人焚燒垃圾桶及單車等作為路障。馬賽及里昂等城市亦有逾千人出席集會。

巴黎黑人青年之死4年未查清

特拉奧雷在2016年因檢查身分問題與警方起爭執，後來被捕和在警署死亡。其死因報告出現矛盾，官方指他死於心臟衰竭，但家屬委託的專家則指死因是窒息，他生前曾呼叫「我不能呼吸」，案件至今仍在調查。特拉奧雷胞姊阿薩（Assa Traore）周二向群眾說：「當我們為弗洛伊德抗爭，同時亦是為特拉奧雷抗爭……美國發生的事正與法國相呼應。」巴黎警察局長拉勒芒（Didier Lallement）同日向全體警員發電郵，稱同情警員「面對網民和個別倡議組織不斷提出暴力和種族歧視的指控」所承受的痛苦。

澳洲示威抗議原住民不公待遇

澳洲悉尼同日有近3000人出席遊行，過程相對和平。主辦人表示行動旨在聲援非裔美國人社群，同時喚起人們關注原住民在澳洲的待遇。有示威者高呼「我不能呼吸」和「今天為鄧蓋（David Dungay）爭取公義」等口號。2015年，26歲原住民鄧蓋在悉尼監獄遭5名警衛制服期間死亡，他失去意識前曾12次表明「我不能呼吸」。在示威前一天，有影片顯示一名悉尼警員逮捕16歲原住民青年時，即使已將青年的雙手拗向背後，但仍用腳踢其腿部，令他臉朝地面倒下，事件惹來爭議，當局隨即對涉事警員展開調查。

荷蘭阿姆斯特丹和海牙等城市亦有人發起示威，呼籲關注種族歧視問題。德國柏林有近2000人到美國大使館外抗議，兩名德甲球員在入球慶祝時，更展示寫上「為弗洛伊德爭取公義」的打底球衣。

德甲球員展示「爭公義」打底衣

在土耳其伊斯坦布爾，有人就弗洛伊德之死和國內警暴問題示威，其間有示威者譴責警方使用致命武力和在疫情下禁止示威，逾50人與警方爆發衝突。肯尼亞內羅畢亦有民眾到美國大使館外抗議，主辦人稱針對黑人的暴力是全球性的問題，「肯尼亞滋生警暴的制度是建基於階級，在美國則是種族和階級兩者」。

（路透社/法新社/衛報）