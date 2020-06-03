美媒引世衛會議紀錄指華瞞疫

央視出報道前15分鐘才交資料

按美聯社取得的世衛會議紀錄，世衛官員在1月6日那一星期的多次會議上，抱怨中方不肯分享可供評估該病毒對世界其他地方風險的所需數據。直至1月20日，中國證實新冠病毒具傳染力。世衛遂於1月30日，宣布將疫情列為「國際公共衛生緊急事件」。

報道說，世衛衛生緊急項目技術主管、流行病學家范克爾克霍（Maria Van Kerkhove）在一次內部會議說：「我們得的資料異常少，顯然不足以制訂適當計劃。」另一段紀錄中，世衛駐華代表高力（Gauden Galea）說：「我們目前處於這樣的境况，是的，他們在中央電視台（CCTV）播出報道前15分鐘才把資料給我們。」

新冠病毒最少使全球逾600萬人染病，超過37萬人死亡。中國和世衛多次強調，早在12月底已通報新冠病毒相關資料，但國際間有不少質疑中方隱瞞疫情，亦抨擊世衛多番表揚中國迅速應變及積極合作。

（衛報）

（抗疫新階段）