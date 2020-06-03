哈佛學者艾利森：美國霸權正消逝

難再壓服各大國勢力範圍

艾利森在今年3/4月號的《外交事務》期刊發表The New Spheres of Influence（新勢力範圍）一文，直言美國霸權正在消逝，不可能再以一己之力壓服各大國想劃定的勢力範圍，遲早不得不接受現實。艾利森認為，美國外交決策者自冷戰結束後開始不再承認大國的勢力範圍，實際上是捉錯用神，只因全世界變成「實際上的美國勢力範圍」，並非原先的勢力範圍本身不存在，只是都要在美國霸權面前屈服。但如今美國霸權開始衰退，華府開始醒覺進入所謂「大國競爭的新時代」，中俄益見訴諸自身力量，來堅持往往跟美國衝突的利益和價值觀，問題是美國決策者和分析人士仍未開始去理解新時代下的美國角色。

他相信，美國未來角色不止會有所不同，更會大幅減少，「儘管領袖們會繼續宣布宏大目標，但手段減少就意味着成果減少」。他強調美國承認其他大國的勢力範圍，不代表會一事無成，華府仍有其他手段可塑造其他國家對成本效益的計算，只是很難決定性地改變另一大國按眼中的重要利益而作出的決定。

文章最早上載網站時尚是2月初，新冠疫情在美國仍未受到重視。被問及疫情會加快造是減慢美國「接受現實」的進程，艾利森說：「你只要看看美國的抗疫應對，就可見到這霸權正在消逝。」

（抗疫新階段）