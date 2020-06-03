分散供應鏈 東盟中國有機雙贏

中國貿易額在千禧年後飈升，一大因素是其全球供應鏈角色益見重要。但疫情對供應鏈的衝擊顯而易見，迫使企業正視分散風險的必要，而且華府更加強威迫利誘企業將生產線撤出中國。被問及如果中國不再主導全球供應鏈，「較以中國為中心的全球化」會否難產，馬凱碩稱要作出判斷是言之尚早。

東盟10國經濟增長 利華出口

他指出，儘管疫情顯示大型全球企業不應過分依賴中國，應將生產線分散到東盟十國和印度等地，「但（生產線）多樣化不一定對中國是壞事」——例如分散供應鏈可促進東盟十國的經濟增長，也會為中國創造更大的出口市場，畢竟生產線的多樣化並非零和遊戲，也可以出現雙贏局面。

不過，馬凱碩認為，這不代表中國會完全取代美國的角色，在可見將來美國依會是頭號強國，中國只能屈居第二，其一指標是人均國民生產總值（GNP per capita，又稱GNI per capita），美國在這點依然遙遙領前中國——世界銀行2018年數字顯示，中國人均GNI只有9460美元（約7.4萬港元），美國卻高達63080美元（約49萬港元）。

夏爾馬：疫情推動思考脫鈎

嶺南大學副校長兼政治學系講座教授夏爾馬（Shalendra D. Sharma）接受本報電郵訪問時，質疑所謂全球化走向更以中國為中心的描述過於簡化和含糊，未必捉對用神，但他同意疫情不至於會打沉全球化，更大可能發生的情况是只有某些人口、貨物或跨境貿易會有所倒退。談到圍繞中國的爭議，夏爾馬直言若非這場疫情，外界未必有很大意欲對華更為強硬，這點的實際影響尚待觀察。他指美國以外還有其他西方政府也在討論「脫鈎」，尤其是反思如何減少跟中國的貿易和科技相互依賴。他相信倘若特朗普連任，華府會採取強硬措施減少中美的相互依賴。

（抗疫新階段）