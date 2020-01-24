不滿fb縱容「開槍帖」 600員工虛擬罷工

資深員工威脅辭職

Fb門戶產品設計總監庫洛（Andrew Crow）在Twitter說：「為煽動暴力和散播虛假信息提供平台是不可接受，不論你是誰或那帖文是否有新聞價值。」fb動態消息設計團隊主管弗雷塔斯（Ryan Freitas）說：「我將盡最大努力改變他（朱克伯格）的想法。」fb員工之間亦正傳閱多份請願書，有兩名資深員工已通知上司，若朱克伯格不改變其決定，他們會辭職。

朱克伯格上周五在個人fb專頁解釋，自己也掙扎於如何回應特朗普的帖文，但重申fb立場是應盡可能讓更多人表達意見，除非它會導致在公司政策中所說的即時特定傷害或危險。備受批評後，他周日再在fb表示：「我與黑人社會站在一起，但facebook還有更多工作要做，以保障人們安全及確保我們的系統不會加劇偏見。」他又說，fb會捐款1000萬美元（約7800萬港元）給那些致力處理種族不公的組織。

（紐約時報/金融時報/CNBC）