不滿fb縱容「開槍帖」 600員工虛擬罷工

【明報專訊】美國總統特朗普上周五在fb回應全國示威騷亂時，警告軍方可接管控制城市，稱「當搶掠開始，槍擊就會開始」。該帖文被指暗示會開槍對付示威者，鼓吹暴力。Twitter其後將有關帖文屏蔽，但fb未有採取任何行動，觸發包括多名高層在內數百員工罕有公開批評總裁朱克伯格縱容特朗普的「惹火」帖文，在新冠疫情下估計多達600名原本在家工作的員工周一舉行「虛擬罷工」抗議，亦有員工威脅辭職。
資深員工威脅辭職
Fb門戶產品設計總監庫洛（Andrew Crow）在Twitter說：「為煽動暴力和散播虛假信息提供平台是不可接受，不論你是誰或那帖文是否有新聞價值。」fb動態消息設計團隊主管弗雷塔斯（Ryan Freitas）說：「我將盡最大努力改變他（朱克伯格）的想法。」fb員工之間亦正傳閱多份請願書，有兩名資深員工已通知上司，若朱克伯格不改變其決定，他們會辭職。
朱克伯格上周五在個人fb專頁解釋，自己也掙扎於如何回應特朗普的帖文，但重申fb立場是應盡可能讓更多人表達意見，除非它會導致在公司政策中所說的即時特定傷害或危險。備受批評後，他周日再在fb表示：「我與黑人社會站在一起，但facebook還有更多工作要做，以保障人們安全及確保我們的系統不會加劇偏見。」他又說，fb會捐款1000萬美元（約7800萬港元）給那些致力處理種族不公的組織。