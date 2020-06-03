遺屬官方驗屍報告同指弗洛伊德「被殺」

家屬報告指兩警膝跪背脊亦有責

著名醫生巴登（Michael Baden）及密歇根州大學病理學教授威爾遜（Allecia M. Wilson）受家屬所託為弗洛伊德做的驗屍報告指出，弗洛伊德的死因是「機械性窒息」，即有外力令他缺氧而死。除了上周一事發當天以膝跪壓頸方式制服弗洛伊德、已被控3級謀殺和誤殺的警員肖萬（Derek Chauvin），巴登認為當時另外兩名警員亦以膝跪方式壓着弗洛伊德背脊，亦是造成他無法呼吸的原因。兩名醫生及代表家屬的律師皆表示，弗洛伊德並沒有潛在致死的健康問題，但兩醫生補充，手中並沒有弗洛伊德的毒理或服藥飲酒方面的資料。

對於有人質疑弗洛伊德死前連說「我不能呼吸」即代表他其實尚能呼吸，巴登說：「那不是真的。我在你們跟前講這番話，並無吸一口氣。」

田亨內平縣法醫其後發表的報告亦指弗洛伊德是被殺，惟指弗洛伊德除了被捕時頸部受壓阻礙呼吸外，本身亦患高血壓和冠狀動脈疾病，被捕前有吸食冰毒、芬太尼中毒，這些都是導致他死亡的因素。

（路透社/紐約時報）