洛城抗爭象徵籲投票推改變

1991年3月3日，4名白人警員用警棍狂毆黑人司機羅德尼金（Rodney King），翌年4月大部分罪名獲判不成立，觸發暴力示威。當時參與抗爭的洛杉磯青年克雷格（Mark Craig）在烈火前怒吼的照片，登上《新聞周刊》封面（圖），成了那場風波其一代表人物。

紐時社評：警暴不止 抗爭不息

現年51歲的克雷格表示，雖然不會參與現時的示威，但理解年輕人上街的原因。他指出，28年間縱已有很大進步，但「系統性種族主義一直存在」，認為年輕人半年後可帶着今天的抗爭記憶，用選票締造改變。

《紐約時報》周一社論寫道：「警察停止殘暴行為，美國的抗議活動才會停止」。它指出，民眾渴求的是《憲法》守護的基本權益，沒有適當的司法程序，不能剝奪生命，對惡警應予革職而非縱容。

奧巴馬籲示威者勿合理化暴力

前總統奧巴馬周一亦撰文表示，相信弗洛伊德之死引發的全國示威，能成為改革執法與司法制度的轉捩點，但譴責小撮示威者使用暴力，危害無辜和損害大家盼望改善的社區。他在網上平台Medium寫道：「不要為暴力辯解，合理化暴力或參與暴力。我們倘希望國家刑事司法制度及整個美國社會，按照更高的道德規範運作，我們便須先有規範自己的模式。」他指出法治不公之地普遍投票率低，建議選民以選票表達訴求。弗洛伊德的弟弟特倫斯（Terrence Floyd）也說：「勿再認為你們的聲音不會被當一回事，去投票。」

（奧蘭治縣紀事報/時代/CBS）