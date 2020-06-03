警清場為特朗普「開路」拍照捱轟

華郵：示威者平靜 部分跳舞唱歌

白宮北面的拉斐特廣場周一聚集上千示威民眾。因擔心示威活動變質，華盛頓市政府周一下午宣布，將原先自晚上11時才開始的宵禁提前到7時。就在宵禁前半小時，特朗普臨時決定要前往有「總統教堂」之稱的聖約翰教堂致意，白宮動用多支部隊在特朗普必須經過的拉斐特廣場清場。《華盛頓郵報》稱，事發時現場示威者人數較之前兩天少，但十分平靜，部分人在跳舞唱歌，警方突然武力清場，令很多人措手不及。警方驅離行動快速且粗暴，並發射催淚彈和橡膠子彈，過程中多次爆發和示威者的肢體衝突，多名示威者被捕。傳媒指在場執法的有特勤局人員、公園警察、地方警察、國民警衛軍和憲兵。

特朗普周一正在白宮玫瑰園發言警告會出兵平亂，警隊就開始驅散示威者。到清場後，特朗普步行經過兩行排列的警隊，其間他握拳向警員致意，隨後就在教堂外舉起聖經數分鐘給記者拍照。英國《衛報》形容這是當局精心策劃製造的畫面，是要顯示特朗普是決意強硬處事的強人形象。

有關做法惹來廣泛抨擊。民主黨加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）和哈佛大學憲法教授特賴布（Laurence Tribe）皆批評，向和平示威者施放催淚彈和橡膠子彈，為特朗普開路去教堂揮舞聖經拍照，「令人吃驚」。

特朗普被指做騷營造強人形象

《華郵》報道，在拉斐特廣場協助公園警察驅散示威者的阿靈頓縣警隊，在縣政府得知部隊可能被特朗普利用作宣傳噱頭後被下令撤走。縣政府其後表示，「雙邊協助協議並不是用來作明顯的政治行為，人群控制亦不是要用來協助某人站在教堂前面」。美國聖公會華盛頓市主教布德（Mariann Budde）抨擊當局武力驅散和平示威者的做法，又斥特朗普的言行煽動暴力，對此感到憤怒。

白宮發言人則辯稱，驅散行動是要協助執行7時開始的宵禁，而示威者之前已被警告。

（華盛頓郵報）